La parola ai lettori: vi racconto la mia moto elettrica

Vaielettrico fa appello ai suoi lettori: raccontateci le vostre esperienze in sella a una moto elettrica; ciclomotore, scooter o motociclo che sia. Sensazioni, aspetti positivi, criticità. I racconti più interessanti li pubblicheremo sul nostro sito, come già avviene per le auto elettriche. Scriveteci a: info@vaielettrico.it

Il mondo della mobilità su due ruote sta affrontando una lunga, apparentemente inevitabile, fase di transizione elettrica. Il sempre maggiore sviluppo delle tecnologie sta radicalmente cambiando le prospettive future della green mobility, che come per il settore delle auto, sta investendo con forza anche quello dei motoveicoli.

L’elettrico avanza, a piccoli passi

Piccoli e grandi costruttori hanno già messo in moto piani di sviluppo che abbracciano questo nuovo modo di pensare la mobilità. Il mercato delle due ruote elettriche in Italia sta crescendo, nonostante si tratti ancora di un segmento di nicchia, con numeri di vendita “bassi” paragonati al mondo endotermico.

Una nicchia che però piano piano si espande. Gli ultimi dati ANCMA relativi al mercato elettrico nel primo bimestre 2022, infatti, registrano un sostanziale incremento nelle vendite con una crescita del 68,1% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Un segnale importante, che arriva in un momento storico in cui la difficoltà di approvvigionamento e nei trasporti sta incidendo negativamente sul mercato delle moto a livello globale (-4,8%).

Le vostre storie su Vaielettrico

Il cambiamento, anche se lento, resta sotto gli occhi di tutti. E con il “nuovo” che avanza, si apre inevitabilmente il dibattito tra chi è favorevole e chi no. Tra chi scorge i potenziali vantaggi a lungo termine della mobilità elettrica e chi, invece, ne fa emergere con forza le criticità.

In questo confronto tra le parti, Vaielettrico è interessato a saperne sempre di più.

Perciò, chiediamo a chi è in possesso di una moto/scooter elettrico o ha avuto modo di salire in sella a motoveicoli a zero emissioni di raccontarci le sue sensazioni, le sue esperienze di viaggio. Positive o negative che siano.

Quelle più interessanti le pubblicheremo sul sito, in modo che possano essere condivise con l’intera community.

