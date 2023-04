Svelata la nuova Mini: che ne dite?

Svelata la nuova Mini a 3 porte, in arrivo nel 2024: sono comparse on line le prime foto, con uno stile decisamente rinnovato, che fa giù discutere.

Svelata la nuova Mini, in arrivo l’anno prossimo

Mancano ancora le immagini degli interni, ma le foto del look esterno già bastano a dimostrare questa sarà una Mini completamente nuova. “Non ci sono più fessure ai lati dello scudo, non ci sono più inserti nei parafanghi, non sono più evidenziate le maniglie delle porte“, fa notare per esempio il sito francese Automobile Propre. E soprattutto colpiscono nel posteriore le luci “a forma di freccia“. L’impatto generale è comunque buono, dà l’idea di un design più fresco, che mantiene intatto il DNA della Mini, ma con linee più semplici e moderne. Per quel che riguarda motorizzazioni e pacchi-batterie, le notizie che circolano (non confermate da BMW) parlano di due diverse opzioni su entrambi i fronti. La Cooper S avrebbe un propulsore da 184 CV, la Cooper SE da 218 CV. E soprattutto nelle batterie la scelta sarebbe tra una dotazione da 40 o 54 kWh. Con quest’ultima l’autonomia sarebbe ben più estesa rispetto ai 233 km assicurati dalla versione attuale, con 33 kWh.

Nei primi 3 mesi 2023 vendite di EV Mini a -10%

La settimana scorsa erano invece uscite le prime immagini dell’altro modello elettrico Mini in arrivo, un veicolo con le ruote alte, che strizza l’occhio agli amanti dei Suv. Si chiamerà Countryman, nome familiare per gli amanti della piccola inglese, e andrà in produzione a Lipsia da novembre, con prime consegne da marzo-aprile 2024. Nei giorni scorsi il Gruppo BMW ha comunicato i risultati di vendita del primo trimestre 2023. Le vendite di auto elettriche, comprendendo il marchio Mini, sono arrivate a quota 64.647, con un aumento dell’83,2% rispetto ai primi tre mesi dello scorso anno. Il solo marchio Mini, però, ha visto le immatricolazioni di sole EV calare del 10%, a poco meno di 9.700 unità. Troppo poco per un marchio che intende avere una gamma solo-elettrica al più tardi nel 2030.