La nuova Leaf, Maserati, DHL e VW: settimana in flash

La nuova Leaf 2022 con il ProPILOT – La top manager che guida Maserati nell’EV – Pannelli solari per DHL – Gigafactory VW in Spagna : settimana in 4 flash. La nuova Leaf: ecco il restyling del 2022 La Nissan rinnova il suo modello di punta, la Leaf, con il facelfit 2022, che prevede nuovi colori e cerchi, tra gli altri elementi. In Germania, mercato di riferimento in Europa, la nuova Leaf sarà disponibile dal 1° aprile. I clienti possono ora scegliere tra due vernici aggiuntive, oltre a sei vernici monocolore e cinque opzioni bicolore. Nuovi anche i cerchi in lega da 16 e 17 pollici con finitura nera liscia. Inoltre, il nuovo logo del marchio adorna i cerchi e la griglia anteriore.Gli aggiornamenti stilistici sono in linea con la nuova identità del marchio. La Leaf è poi dotata del sistema ProPILOT, che accelera, frena automaticamente e mantiene distanza di sicurezza dal veicolo che precede. L’e-pedal consente inoltre di accelerare, decelerare e fermarsi con un solo pedale.

La top manager che porta Maserati nell’elettrico

Proprio dalla Nissan (e dal marketing della Leaf) viene Ana Paola Reginatto, la top manager che sta guidando la Maserati nell’era dell’elettrico come Global Head of emobility. Il suo ruolo prevede la gestione delle vendite e del marketing di tutte le EV Maserati: una bella sfida, tenendo conto che tutti i nuovi modelli avranno versioni solo-elettriche. “Penso che l’elettrico di lusso abbia un enorme potenziale e si adatterà a ciò che i clienti di lusso si aspettano che siano le EV“, ha detto in un’intervista a Electric Drives. “Sono facili da inserire nella vita di tutti i giorni,pensiamo, ad esempio, alla connettività e alla gestione dell’energia.C’è anche una grande tendenza ad abbinare il lusso alla cura dell’ambiente. e al benessere, e ancora una volta i veicoli elettrici hanno tutte le carte in regola per essere la scelta di questo gruppo di clienti”. La prima Maserati elettrica, versione EV della Gran Turismo, dovrebbe essere lanciata nelle prossime settimane”.