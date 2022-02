Chi farà batterie in Europa? I tedeschi, anche per noi…

Chi farà batterie in Europa? L’Istituto di ricerca IPCEI ha compilato la mappa delle Gigafactory in arrivo: la Germania fa la parte del Leone, l’Italia…

Chi farà batterie? Anche la Spagna ci batte 3 a 1

Giancarlo Giorgetti e Roberto Cingolani farebbero bene a dare un’occhiata a questa mappa. Lo scetticismo nei confronti dell’elettrico dei nostri due ministri al momento risulta essere un’opzione autarchica che non trova riscontro nel resto d’Europa. Tutti stanno investendo nelle fabbriche di batterie, attirando capitali dall’estero, l’Italia storce il naso. In Germania si contano otto fabbriche, compresa la Gigafactory Tesla, e sono tutti investimenti già deliberati e in via di esecuzione. In Italia il grafico ne riporta due: c’è Faam, in Campania, che però produrrà solo batterie per l’accumulo statico. E c’è purtroppo un fantasma che è il progetto Italvolt da realizzare in una fabbrica ex Olivetti vicino a Ivrea. Ma in questo caso si tratta al momento di una pia speranza, che si affievolisce mese dopo mese: si tratta di un investimento guida dall’imprenditore svedese, Lars Calstorm, di cui non si è saputo più nulla. Non è ancora registrata, perchè manca la firma ufficiale, la gigafactory di Termoli, l’ex fabbrica dei motori Fiat che verrà riconvertita da Stellantis. In compenso la Francia ha quattro progetti molto concreti, la Spagna tre e l’Inghilterra due.

Francia e Germania da una parte, noi dall’altra: scommettiamo che…?

Inutile sottolineare che queste gigafactory, oltre all’occupazione diretta, sviluppano tutto un sistema di fornitori e di conoscenze nei Paesi interessati. Ma noi (copyright Giorgetti) continuiamo a pensare che tutta la produzione rimarrà in Cina e che stiamo regalando l’automotive a Pechino. L’altra eccezione ministeriale riguarda il fatto che i famosi metalli pregiati con cui si costruiscono le batterie vengono da altri continenti. Ma non è che il petrolio che abbiamo bruciato per più di un secolo nei nostri motori sgorgasse tutto da Cortemaggiore…

La verità è che, lo voglia il governo o no, il futuro dell’auto è nell’elettrico. La Cina ne sarà un protagonista, ma l’Occidente si sta organizzando per combattere la partita al meglio. Tesla non è cinese. E Francia e Germania addirittura riportano in patria produzioni che erano finite in Paesi a basso costo del lavoro. Morale: i Paesi che da sempre dettano legge in Europa vanno in una direzione (con Spagna, Olanda e tutto il resto al seguito), noi ce ne andiamo per conto nostro. Scommettiamo che…?

— Vuoi far parte della nostra community e restare sempre informato? Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it