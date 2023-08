La Norvegia in BYD Atto 3: ho speso…

La Norvegia in BYD Atto 3: l’ha percorsa Roberto, un lettore di Belluno che qui racconta gioie e dolori del suo viaggio (a noleggio) nel Paese scandinavo.

di Roberto Baldan

“Quest’anno abbiamo deciso di fare un viaggio in Norvegia, dalle isole Lofoten fino a Capo Nord. Abbiamo preso un volo da Venezia fino ad Oslo e da Oslo fino a Bodo, dove abbiamo noleggiato un’auto elettrica. In Norvegia le auto elettriche hanno molte agevolazione: conveniva molto di più prenderla elettrica che a combustibile fossile“.

La Norvegia in BYD a noleggio: la prima ricarica…

“Arrivati al noleggio l’addetto mi dice in inglese: l’auto è una Ioniq 5 bianca e si trova qua fuori alla sinistra, senza darmi nessun’altra spiegazione. Ho pensato che dev’essere molto facile ricaricare qui in Norvegia, se non servono spiegazioni. L’aeroporto di Bodo è piccolo tuttavia non vi era traccia di Ioniq 5. Aprendo il contratto, trovo che l’auto era una BYD Atto 3 nuova, color crema. Partenza e via. Prima preoccupazione: cerchiamo una ricarica e proviamo a ricaricare. Il governo norvegese mette a disposizione una app con tutte le stazioni di ricarica (moltissime), Parcheggiamo e cerchiamo la prima. Istruzioni in Norvegese, sito web in Norvegese, con google capiamo che quella ricarica va solo con chiave rfid e abbonamento. Cambiamo colonnina. Questa indica una App. Ottimo: installiamo, carichiamo la Carta di credito e proviamo. Tutto ok, prima ricarica andata“.

Scarichiamo l’app Tesla: un Supercharger funziona, un altro non va

Nel frattempo facciamo amicizia con una coppia di Ungheresi, anche loro in vacanza e con una ID.4. Ci consigliano un’altra app con cui hanno girato le Lofoten. Scarichiamo e partiamo. Dopo un giorno facciamo tappa a Tromso. Le nostre app indicano che non vi sono ricariche compatibili più a nord. Tesla invece ne ha. Scarichiamo l’app Tesla. Non essendo sicuri della compatibilità, al primo Supercharger proviamo: funziona. Tranquilizzati, partiamo verso Nord. Arriviamo a Alta, ultima città norvegese a nord, e ricarichiamo in una stazione Tesla. Dopo numerosi tentativi, capiamo che quel tipo di colonnine Tesla non sono compatibili con la nostra BYD e ci preoccupiamo. Ci spostiamo in un altro gruppo di colonnine e cerchiamo di capire. Non vi sono indicazioni di app e i nomi scritti non ci riportano a nessun risultato. Chiediamo alle persone che incontriamo. La prima ci dice che una volta si usava una app, ma poi la colonnina ha cambiato gestore. Un’altra ci indica la giusta app e possiamo ricaricare e ripartire.

La Norvegia in BYD: quanto ho speso per 2.310 km in 6 giorni

Finalmente arriviamo a capo nord. Sole a mezzanotte, cena e riposo. Il giorno dopo ricarica nel paesino prima di Capo Nord e ritorno verso le Lofoten senza più pensieri per le ricariche. I dati: 6 giorni di noleggio 1.100€ compresi costi stradali e traghetti. 2310 km percorsi. 414 kWh consumati. 210€ costo ricariche. 14 ricariche per 535 minuti totali – App: kople, Elton, Tesla, InCharge (per il nord Norvegia). Indispensabile una carta di credito e una eSim dati (io ho preso una Airalo, che è andata benissimo). Come avrete letto, non ho fatto commenti o dato giudizi sulla auto, sulle sensazione e sul viaggio. Avrei reso il racconto troppo lungo. Mi interessava darvi un’idea del mondo che arriverà in Italia. Dei problemi pratici che avremo e che avranno i turisti in un viaggio in Italia. Un abitante di Alto mi ha detto che lui ha 12 app installate per ricaricare…