E se fosse BYD il castiga-Tesla, ovvero la prima marca in grado di sfidare davvero Elon Musk per il primato mondiale nelle vendite di auto elettriche?

E se fosse BYD…? Uno sfidante più di VW e Ford

Gli analisti hanno puntato a lungo su Volkswagen e Ford come sfidanti più credibili. E comunque quesiti due nomi storici dell’automotive continuano a parlare del 2025 come l’anno del possibile sorpasso su Tesla. Ma adesso gli occhi sono puntati soprattutto a Oriente: sul gruppo Hyundai-Kia (che lavora anche su una citycar a batterie) e, ovviamente, sui principali marchi cinesi. E non c’è dubbio che tra questi BYD sia il più accreditato, un colosso che spazia dalle auto ai camion e persino ai bus (i suoi mezzi sono in dotazione anche a GTT Torino già dal 2017). Se scorriamo la classifica delle auto con la spina (ibride plug-in più elettriche) più vendute nei primi 8 mesi del 2022, scopriamo che la marca cinese è già in testa. Largamente. Mentre Tesla resta nettamente prima per quel che riguarda la vendita di sole EV. Ma l’attacco di BYD in questo settore è appena iniziato e in arrivo c’è una raffica di modelli davvero impressionante.

Ma nella top ten mondiale le Tesla continuano a dominare

Certo, scalfire la leadership di Tesla sarà molto complicato. Soprattutto le marca di Elon Musk decidesse di aggiungere alla gamma un modello ben al di sotto dei 50 mila euro che costituiscono oggi il prezzo entry-level. Il famoso Model 2 di cui tanto si è fantasticato. Anche con auto così costose, comunque, la marca americana continua a macinare numeri impressionanti e si accinge a superare il milione di immatricolazioni nel 2022. Già a fine agosto le vendite sfioravano quota 800 mila e l’ultimo periodo dell’anno si preannuncia molto ricco. Grazie anche alla piena operatività raggiunta dai nuovi stabilimenti, tra cui la tedesca GigaBerlin. Con il Model Y avviato a superare le 600 mila immatricolazioni e a confermarsi l’auto elettrica di gran lunga più venuta al mondo. Al momento l’unica sfidante è la piccola cinese Wuling Hong Guang Mini, che però ha un prezzo che è poco più di un decimo della Tesla. Il resto della top ten è fatto da due BYD e da altre tre cinesi. Più la Volkswagen ID.4, unica europea, e la Ioniq 5, unica coreana. Giapponesi non pervenuti.

— Leggi anche: BYD fornirà a SIXT 100 mila auto elettriche per i servizi di noleggio —