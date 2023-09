La mia Zoe ricarica piano in DC, perché?

La mia Zoe ricarica piano, lamenta Paolo, un lettore che ha fatto un test in una Be Charge da 150 kW, senza superare i 23,9 kW di potenza media. Vaielettrico

“Premetto che da oltre due anni guido una Renault Zoe 52 kWh e 28.000 km. Efficienza della batteria dopo questo periodo 96,43% (misurata utilizzando l’App Canze e inserito il rilevatore OBD con bluetooth). Confermo come molti lettori che dopo un anno alla ricarica non ci pensi più… quasi come con la benzina. Invece vorrei raccontarvi l’esperienza della ricarica ad una nuova colonnina Be Charge teoricamente da 150 kW, vicino ad una concessionaria di auto di Borgo San Dalmazzo. Non mi sono tenuto ed ho deciso di provare la ricarica in DC con app Be Bharge. La colonnina si è attivata subito, ho inserito il connettore CSS combo2 nella Zoe (batteria carica al 68%). Dopo 10 minuti e 28 sec. la ricarica ha raggiunto i 4.39 kWh con una potenza media di 23.9 kW. Chiedo alla redazione: le colonnine DC in realtà hanno una potenza limitata? E da cosa dipende? Infatti con le ricariche che effettuo in AC la potenza è 22 KW, con tempi minimamente superiori ed un costo per kw/h che passa da 60 a 95 cent“. Paolo Clemente

Risposta. È tutto nella norma, come dimostra meglio di mille parole il grafico qui sopra, che riproduce la curva di ricarica in DC della Zoe, rilevata da Fastned. Il modello Renault arriva vicino a una potenza massima di 50 kW, ma questo livello viene raggiunto solo per una parte del rifornimento. Nel caso di Paolo il connettore è stato inserito quando l’auto aveva già il 68% di batteria. Con questo livello di riempimento, la potenza inserita è già in fase di rapida flessione, scendendo ben sotto i 30 kW all’80%. Se il lettore ripeterà l’operazione partendo con la batteria al 20%, registrerà sicuramente potenze più alte e una ricarica più rapida. Anche se, effettivamente, c’è da chiedersi se e quando ne vale la pena: la Zoe, come ricorda Paolo, carica a 22 in AC, quindi con tempi accettabili e costi inferiori del 30%.