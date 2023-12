La mia elettrica usata vale così poco? Gianriccardo ha fatto valutare da un concessionario VW la sua ID.3, che aveva acquistato (usata) a 36 mila euro. Risultato…Vaielettrico risponde. Le mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

La mia elettrica usata…/ “Ho una VW ID.3, la valutano solo 12 mila euro, possibile?”

“Sono un entusiasta sostenitore della mobilità elettrica. Anzi, sono un amante della guida, delle auto ed esperto del settore, oggettivamente conscio dell’inutilità all’alba del 2024 dei motori endotermici. Per studiare e approfondire la guida di veicoli elettrici nel 2022 ho acquistato dalla rete ufficiale Volkswagen Bossoni una ID.3 58 kW/h usata di un anno con 12.000 km a 36.000 euro. L’auto, come molte ID.3, ha avuto parecchie noie. Spaventato dai costi di riparazione, ho deciso in scadenza del leasing di passare al noleggio a lungo termine. Per non essere penalizzato e piacendomi la filosofia progettuale dell’ ID.3, ho chiesto una valutazione alla concessionaria riguardo il ritiro del mio usato. Per noleggiare sempre da loro una ID.3. Meraviglia delle meraviglie valutano la mia ID.3 di 46.000 km (super accessioriata in quanto First Edition) la ‘bellezza’ di 12.000 euro… Non ho parole, vuol dire che sono loro i primi a non credere nella transizione elettrica e noi primi supporter solo mucche da mungere… Grazie per aver accolto il mio sfogo“. Gianriccardo Pasini, Brescia.

Servono altre proposte, anche da privati

Risposta. Viene subito da chiedersi com’è possibile che in un solo anno, dal 2022 al 2023, un’auto perda due terzi del suo valore, passando da 36 a 12 mila euro. L’unica spiegazione possibile è che in realtà il concessionario non abbia alcuna intenzione di riprendersi una ID.3 First Edition. Ovvero il primo lotto della prima Volkswagen elettrica di nuova generazione, a suo tempo afflitto (come dice anche Gianriccardo) da problemi soprattutto legati al software. In questi casi è normale chiedere valutazioni anche da altri concessionari e provare a battere il canale della vendita diretta, con un’inserzione sui siti specializzati. Anche Vaielettrico offre gratuitamente questo tipo di servizio. Al momento vediamo che le quotazioni delle ID.3 del 2021 con un chilometraggio vicino a quello dell’auto del lettore viaggiano tutti ben sopra i 20 mila euro. È vero che da non molto è uscito il restyling della ID.3, ma non con modifiche tali da deprimere così il valore nell’usato della prima serie.