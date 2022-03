Primo viaggio in VW ID.3: bene, ma che mal di software

Primo viaggio in ID.3 di Luca, che torna dalla Francia con un giudizio positivo e un consiglio per la Volkswagen: impari a fare il software come sa fare le auto.

di Luca Dell’Oca

“Siamo proprietari da giugno 2021 di una Volkswagen id.3 Pure 44 kWh, con la quale abbiamo percorso ad oggi 18.000 km. Come è capitato a molti prima di noi, l’auto che è stata presa come seconda auto e un pò come “primo assaggio” dell’elettrico è diventata in brevissimo tempo l’auto principale. Quella da usare sempre quando disponibile a casa“.

Primo viaggio in VW ID.3: barra su Colmar, Francia

“Non avevamo ancora provato un viaggio importante, solo qualche puntata a un paio di ore da casa, con una carica a destinazione per rientrare. Questa volta no, si parte da Cadrezzate (VA) verso Colmar, in Francia. 400km di distanza. È inizio marzo, sul lago ci sono 17°, sono le 15 e partiamo con carica 90%. Il mio telefono è quasi scarico. Nonostante di solito usi EVNotify con dongle connesso all’OBD, e A Better Route Planner, decido di tenere il telefono spento per caricarlo più in fretta. W do’ fiducia ai dispositivi di bordo, facendo l’ “utente medio” invece del nerd. Programmiamo la destinazione: il navigatore della ID.3 mi dice che potrò arrivare fino alla Ionity ai piedi del lato tedesco del Gottardo. Mi pare un po’ ottimistico, anche ABRP aveva previsto due soste, di cui la prima però era prima di entrare nel tunnel del Gottardo, ma vediamo….Il viaggio è immensamente piacevole, il silenzio è d’oro, si può parlare, sentire musica…“.

Ahi ahi: il navigatore sbaglia previsioni sull’autonomia

“Una volta entrati in autostrada a Mendrisio con ACC e rilevatore dei limiti di velocità, mi devo preoccupare solo di sterzare. Quant’è rilassante viaggiare così, senza vibrazioni o odori di combustibili, e in sicurezza? Non mi impongo costrizioni “da fanatico” per migliorare l’autonomia. Il climatizzatore è in automatico a 21.5°, e accettiamo ogni limite di velocità venga rilevato. Tanto in Svizzera si viaggia forse il 10% del tempo al limite massimo di 120 kmh, il resto è un continuo 80-100-80-100. Evviva anche qui l’ACC per evitare i radar! Poco prima di entrare al tunnel del Gottardo, il fattaccio: il navigatore di bordo si accorge (ma va???) che non arriveremo alla Ionity di Schattdorf. Non so se non ha considerato la strada in salita per arrivare ad Airolo, la temperatura rigida (4°)… fatto sta che la batteria cala rapidamente. Quando siamo al 20% (calava di 1% al km a un certo punto) e con ben!! 2 km di preavviso, ricalcola e suggerisce di uscire a Stalvedro. È la ricarica prevista in origine da ABRP, ultima prima di 17km di tunnel“.

In Svizzera le ricariche in autostrada, gran comodità

“Fortuna che “lo tenevo d’occhio”, ma mi immagino un utente che usa solo il navigatore di bordo e magari si distrae un attimo (2 km a 100km/h si percorrono in 72 secondi). Riusciva sicuramente ad uscire dal tunnel, ma posso immaginare come avrebbe vissuto quei 20 minuti...Decidiamo che l’esperimento è finito: il telefonino è carico, e dato che devo anche usarlo per caricare con Nextcharge, d’ora in poi si torna al solito set-up con ABRP e EVNotify. Facciamo merenda all’autogrill mentre la carica risale al 91%. Abituato in Italia, dove le CCS vanno cercate col navigatore, averle comodamente nelle aree di sosta è una bella novità. Alle 19 la seconda sosta, in una Ionity sempre sulla A2 svizzera, a Rothenburg (poco dopo Lucerna) dopo 218 km e 3 ore di viaggio effettivo. È la prima volta che usiamo una Ionity, ci sono 8 stalli e diverse elettriche parcheggiate. Carichiamo 16,94 kwh in 27 minuti, spendendo 15,03€, mentre ceniamo per la gioia dei bambini al Burger King. Arriviamo a Colmar con calma alle 21, dopo sei ore che non saprei dividere tra viaggio e soste“.

Ecco quanto ho speso ricaricando nelle Ionity

“Il giorno dopo visita a Strasburgo. Facciamo una ricarica mattiniera alla stazione Ionity di Orschwiller (diventerà la “nostra” stazione durante la piccola vacanza), in 30 minuti carichiamo 24,82 kWh, per 24,98€. Mentre carichiamo e leggiamo informazioni sulla città scoproamo l’esistenza del Crit’air, il bollino ecologico. Ci viene un attimo di panico perché pare serva anche ai turisti e noi non l’abbiamo (e non c’è modo di farlo al volo). Ma una rapida chiamata all’ufficio turistico di Strasburgo ci fa tornare il sorriso: le auto elettriche circolano senza il bollino, sono “ovviamente riconoscibili”. Ci fidiamo della signorina che ci ha risposto e ci dirigiamo verso il centro città. A fine giornata, nessuna multa sul parabrezza, nonostante un’auto nella stessa strada l’avesse presa. La sera ci fermiamo nuovamente allo Ionity: in 11 minuti piccolo rabbocco di 11,46kwh, per 9.77€. Sabato giriamo a piedi per Colmar e non ci preoccupiamo nemmeno di cercare una colonnina AC per portarci avanti, abbiamo un altro piano“.

Primo viaggio in VW: quanto a ricariche la Francia ricorda l’Italia…

Domenica mattina andiamo a visitare Riquewihr, piccolo paesino famoso perché ha ispirato gli scenari de “La Bella e la Bestia”. Dopo il paradiso delle ricariche, la Svizzera, questa zona della Francia ci fa sentire di nuovo a casa: solo tre CCS nel raggio di 60km, e pochissime ricariche AC nei paesini. Andiamo a nord altri 5km dopo il paesino e torniamo alla Ionity di Orschwiller: portiamo la carica al 95% in 44 minuti mentre pranziamo, caricando 30,57 kWh per 36.11€. E si riparte verso l’Italia. Prima sosta dopo un’oretta a Hagendorf, poco oltre Basilea. Parrebbe troppo presto ma sappiamo che ha ragione ABRP: in 23 minuti carichiamo 17.40 kwh (11.66€) mentre facciamo due passi. La piccola aggiunta ci permette di arrivare alla GoFast di Silenen, ai piedi del Gottardo. Qui carichiamo per puntare a casa: quindi si poteva arrivare fino a qui all’andata? Non saprei dire, oggi fa un po’ più più caldo e non c’è vento, magari i consumi sono inferiori. In ogni caso, in 40 minuti aggiungiamo 29,80 kWh a solo 6.91€!!

Troppe info sballate sulla ricarica dal display

“Portiamo la carica al 95% nonostante ABRP dicesse che bastava l’85%. E il motivo è il secondo problema della ID.3: le informazioni “sballate” che mostra il display. Sullo schermo dice 95%, dalla OBD leggiamo (e trasmettiamo a ABRP) 85%, la carica suggerita. Abbiamo notato ormai da mesi che costantemente il valore dato dal display è maggiore di almeno 5-6 punti percentuali al reale. Differenza che si acuisce più ci si avvicina al 100%. Valore oltretutto teorico, perché il paio di volte che abbiamo provato a raggiungerlo, in realtà la carica era del 90%. Non so se è perché VW vuole impedire che la gente carichi al 100%: allora perché me lo fa credere a video? Sono un utente “utonto” che va tranquillizzato con finte informazioni rassicuranti? Per poi avere i problemi di calcolo dell’andata? È possibile avere la modalità “pillola rossa” come Matrix e vedere le info corrette? In ogni caso, da qui a casa nessun problema, arriviamo dopo 399 km in 4h. 31m., media 89 kmh. A questo giro ho anche resettato i contatori: tempo aggiunto dalle due ricariche, 63 minuti“.

Primo viaggio in VW: un successo, ma imparino a fare il software come san fare le auto

“Il primo viaggio in VW ID.3 è stato un assoluto successo. Nonostante abbia una batteria da soli 44 kWh e possa caricare fino a 60kWh, è possibile farci viaggi impegnativi. Siamo contentissimi della nostra auto e ci piace usarla ogni giorno, e questa vacanza ce l’ha confermato. Tutto perfetto? No. Il navigatore non può essere cosi approssimativo, noi eravamo pronti, ma non so come potrebbe reagire un utente inesperto. Le informazioni errate della carica sono un altro fastidio, non insormontabile sapendo che c’è questa differenza da considerare, ma fastidiosa. Magari tutto sarà risolto con qualche aggiornamento, e qui arriva il terzo problema. Abbiamo preso la ID.3 per la linea, per lo spazio a bordo, per la comodità, perché è nata elettrica e non una ICE riconvertita. E per le promesse di aggiornamenti software. Bene, dopo 10 mesi abbiamo ancora il software versione 2.1 originale. Ci siamo iscritti agli aggiornamenti a novembre, ho pure scritto al supporto, risposta: devo solo aspettare il mio turno. Vorrei capire in ogni “batch” di aggiornamento quante ne processano.

IN CONCLUSIONE. “Lavoro in un’azienda di software, so bene quanto un massivo aggiornamento sia rischioso. Ma una volta fatti i test, e lanciati diversi aggiornamenti pilota su un numero controllato (ma sempre maggiore) di utenti, il software va rilasciato a tutti. Altrimenti insorge il dubbio che ci sia qualche problema. L’auto come tale è fatta molto molto bene, peccato venga penalizzata da queste limitazioni software. Che si potrebbero ignorare se parlassimo di un’auto classica, ma la ID non è nata per essere tale. Speriamo che VW impari a fare il software come sa fare le auto“.

