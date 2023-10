La MG 4 fa il botto il Europa

La MG 4 fa il botto in Europa e sale al 2° posto nella classifica delle elettriche più vendute. Alle spalle della Tesla Model Y, che resta l’auto più venduta in assoluto.

La MG 4 fa il botto e sale al secondo posto

Non sorprende il successo del Suv della Tesla, che ormai è stabilmente primo in Europa, davanti a tutti i modelli a benzina o gasolio, decisamente meno costosi. In settembre il Model Y ha sfiorato le 30 mila immatricolazioni, fermandosi a quota 29.309. Ma a stupire è soprattutto il secondo posto conquistato dalla cinese MG 4, davanti a tutta la concorrenza europea, coreana e giapponese. Con 7.313 auto vendute, la MG 4 ha stabilito il suo nuovo record di immatricolazioni nel vecchio Continente. Davanti a due modelli della scuderia Stellantis, la Peugeot e-208 (6.637) e la Fiat 500e (6.059). Arretrano i prodotti del gruppo Volkswagen (5°posto per la ID.4 a 6.033 e 6° per la Skoda Enyaq a 6.002) e la Dacia Spring (7° a 4.590). Ottimo ottavo posto (in rapporto al prezzo) per la Mercedes EQA (4.497) e per l’Audi Q4 (4.495). Chiude la top ten la coreana Kia Niro (4.318). Colpisce l’assenza della marca Renault dall’elenco delle 10 EV più vendute: solo l’arrivo della nuova R5 nel 2024 consentirà al brand francese di risalire la china.

La Tesla Model Y resta l’auto più venduta in assoluto: 29.309

In tutto nel mese di settembre si sono vendute 186.380 elettriche, il 16,1% del mercato, con un aumento del 13% rispetto allo stesso mese 2022. Il totale dei primi 9 mesi del 2023 sale così a 1.465.249 EV immatricolate, con un aumento del 47%. Felipe Munoz, analista di Jato Dynamics, la società che ha elaborato i dati, spiega: “Nonostante i prezzi più alti, questi veicoli hanno una presenza considerevole sul mercato. Ora vedremo questa crescita continuare solo se e quando arriveranno alternative più economiche”. Il 2024 dovrebbe essere l’anno in cui finalmente queste alternative ci saranno. Oltre alla citata R5, è in arrivo la Citroen e-C3, già presentata con prezzi da 23.900 euro meno incentivi. Ed è attesa anche una Fiat, chiamata probabilmente Panda. Settembre è stato comunque positivo per tutto il mercato dell’auto, anche se la crescita dà segni di rallentare. Le immatricolazioni (tutte le motorizzazioni) sono salite a 1.155.648 (+10%).