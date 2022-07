La Mercedes ibrida più potente di sempre è la nuova AMG GT63 SE Performance. Prezzo di listino di 202.970 euro e un motore benzina V8 biturbo da 4,0 litri (470 kW/639 CV). Che c’entra Vaielettrico con un’auto come questa? Beh, un po’ si. Visto che questo benzina è supportato da un motore elettrico sincrono sul posteriore (150 kW/204 CV). Potenza complessiva del powertrain: 843 CV e 0 -100 km/h in soli 2,9″. L’abbiamo provata: articolo-VIDEO.

La Mercedes ibrida…/ Una supercar plug-in che va oltre

Mercedes AMG GT 63 S E Performance è un’auto che fa sognare. Ci si avvicina con enorme rispetto e ammirazione a quello che è oggettivamente un capolavoro di ingegneria e design. Quando Mercedes ci ha invitati alla presentazione, mi sono chiesto se non sarei stato l’outsider della situazione. E soprattutto mi sono chiesto cosa potesse davvero significare, dal punto di vista progettuale, una supercar ibrida plug-in. Ma, una volta giunto a Milano e salito a bordo di AMG GT 63 S E Performance, mi sono reso conto di come l’elettrico possa essere declinato in forme alle quali mai avrei pensato. Con risultati notevoli. E di quanto ancora la tecnologia si possa spingere avanti, per rendere possibile l’impossibile. Lungi da me, in quest’occasione, parlare di consumi e autonomie, quanto piuttosto di sensazioni, in grado di elevarsi al rango di emozioni. A bordo di quest’auto ho viaggiato da Milano a Saint Moritz per capire cosa possa portare l’elettrico alle supercar granturismo.

Batteria da 6,1 kWh in grado di erogare ben 150 kW di picco…

La batteria ad alte performance montata a bordo di quest’auto ha la capacità di 6,1 kWh. Ma è in grado di erogare una potenza continuativa di 70 kW e, per 10 secondi, una potenza di picco di ben 150 kW. Ed è alla base della dinamica di guida di AMG GT 63 S E Performance. Differenziandola, nel comportamento su strada, da qualsiasi altra supercar endotermica di categoria. A completare il quadro di un’auto nata per divertire concorrono anche la trazione 4MATIC+ Performance AMG. Con ripartizione della coppia variabile, sospensioni pneumatiche multicamera con regolazione automatica e regolazione adattiva dell’ammortizzatore a gestione elettronica. Il motore elettrico agisce sull’asse posteriore. Ma, in caso di slittamento delle ruote dietro, la forza motrice del motore elettrico può essere trasferita secondo necessità anche alle ruote anteriori. Per la massima capacità di scarico della potenza a terra.

Ognuna delle 560 celle è raffreddata singolarmente

Solo in questo modo è possibile garantire le performance di una batteria che ha davvero del singolare. Grazie a un sistema di raffreddamento unico nel suo genere, è possibile utilizzare celle con una densità energetica così elevata. E solo così la potenza elettrica può essere prelevata in qualunque momento, ma anche essere rigenerata frequentemente.

SECONDO NOI – Non abbiamo mai guardato al motore elettrico in questo senso. Ma crediamo che sul mercato, almeno in questa fase, ci sia ancora spazio per alcuni motori termici. E se l’elettrico può costituire un supporto tanto alla prestazione, riducendo indirettamente emissioni e consumi, beh, è il benvenuto. Oltretutto, ricaricare alla spina la batteria di questa AMG potrebbe rendere familiare per il cliente Mercedes un successivo passaggio a un elettrico puro. Quando i tempi saranno maturi anche per questa fascia di veicoli.