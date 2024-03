La Jeep Avenger piace soprattutto a benzina?

La Jeep Avenger piace davvero soprattutto a benzina, che si vende molto di più della versione elettrica? È la domanda di Paolo, che è interessato all’acquisto. Vaielettrico risponde. Per i vostri quesiti scrivete a info@vaielettrico.it .

La Jeep Avenger piace così poco in elettrico? Il venditore dice una su venti…

“Sono interessato all’acquisto della Jeep Avenger, modello che mi piace molto sia per estetica sia per dimensioni. In vista dell’arrivo dei nuovi incentivi, di cui continuo a sentir parlare, sono andato a vederla nella rivendita Jeep, anche per capire se mi conviene prenderla elettrica o a benzina.

Confesso che sono rimasto stupito dalle parole del venditore che, a mia domanda sulle preferenze dei clienti, mi ha risposto testualmente: “Di questa macchina comprano tutti la versione a benzina, di elettriche ne venderemo una su venti a dire tanto”. Io invece, non facendo poi tanti km, all’elettrico sarei interessato, a patto che la differenza di prezzo non sia eccessiva. Potete autrici a chiarirmi le idee? Grazie„. Paolo Gasparini

Il rapporto è di una a tredici. Quanto alla convenienza…

Risposta. In Italia, si sa, le elettriche si vendono poco e i clienti preferiscono ancora le motorizzazioni tradizionali. La Avenger non fa eccezione: nei primi due mesi del 2024 ne sono state immatricolate 6.806 a benzina e 511 nella versione elettrica. Quindi il rapporto non è di uno a venti, come dice il venditore, ma di uno a tredici e si tratta comunque di un dato schiacciante a favore della versione termica.

Quanto alla differenza di prezzo tra le due motorizzazioni, occorre aspettare l’esatta configurazione dei nuovi incentivi per capire di che cifre parliamo. Attualmente l’Avenger è proposta a partire da 34.600 euro per la versione elettrica e da 23.100 euro per la versione a benzina. I nuovi bonus potrebbero compensare questa differenza, allargando il discorso ai costi di gestione.

E qui il confronto dipende da diversi fattori: se hai possibilità di ricaricare a casa, l’elettrico conviene sicuramente. Se invece questa possibilità non c’è, coi prezzi attuali delle colonnine questo vantaggio in gran parte viene meno. Nella manutenzione, infine, l’elettrico è sicuramente meno costoso.

Jeep Avenger: la VIDEO-PROVA di Paolo Mariano

-Iscriviti alla Newsletter e al nostro canale YouTube–