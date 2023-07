Le foto del giorno/ Il lato oscuro della ricarica

Il lato oscuro della ricarica: stalli occupati abusivamente, App che vanno in tilt, segnaletica assurda, colonnine che non funzionano o sono collocate in modo da risultare praticamente inutilizzabili. Di esempi ne abbiamo già ducumentati tanti. E contiueremo a farlo se i nostri lettori ci aiuteranno Oggi riceviamo due asegnalazioni, una da Milano e una da Bologna.

Milano, connessione a proprio rischio e pericolo

A Milano, zona Montagnetta di San Siro, hanno pensato bene di montare un catarifrangente metallico davanti alla colonnina A2A. Questo crea «importanti difficoltà nella rotazione ed introduzione della presa» ci dice Danele. E aggiunge: «Ci si spelano le mani ogni volta».

A Bologna ci sono i furbetti del plug-in

A Bologna, in via San Giacomo (zona Università) un altro esempio del lato oscuro della ricarica. Be Charge ha installato una colonnina quick con due prese Tipo 2 da 22 kW, mai attivata. Sono passati quasi due anni e non c’è mai stato verso di sapere perchè sia abbandonata, nè di suscitare l’interesse del gestore ad attivarla. Il lettore che ci ha mandato la foto dice però che una colonnina Enel Way a venti metri da questa è quasi perennemente occupata. Quindi la domanda di ricarica si sarebbe, eccome.

Benchè la colonnina sia palesemente inattiva, gli stalli di sosta riservata sono ben segnalati. Nonostante l’affollamento cronico di tutti i posti auto della centralissima via, pochi osano occuparli con una termica ben sapendo che gli “ausiliari del traffico” sono implacabili in quella zona. Tuttavia qualche furbetto del plug-in ha scoperto l’inghippo e anche il modo per “simulare la ricarica” e farla franca. Ecco come:

A prima vista l’auto sembra regolarmente collegata

Ma non c’è corrente: le prese non sono bloccate

Al proprietario non interessano i kWh da mettere in batteria, tanto lui va a benzina. Interessa invece un comodo parcheggio gratuito per l’intera giornata, a scrocco.

