La Exxon Mobil (Esso) si prende gioco dell’elettrico, con un video in cui ironizza sulla dipendenza da cavi. A cui è legata anche la ricarica delle auto a batterie.

La Exxon Mobil sprona a liberarsi dalla schiavitù da cavi

Sta cambiando il vento tra i colossi mondiali del petrolio. Dopo un periodo di studio, in cui sembrava vicina un’idea di conversione, le Big Oil sono tornate all’avversione aperta nei confronti della mobilità a batterie. Complici anche degli enormi profitti ch stanno realizzando con l’oro nero. A inizio mese vi abbiamo parlato della grande frenata di Shell, con l’uscita di top manager legati all’auto elettrica e alle rinnovabili. Ora scende in campo Exxon Mobil, utilizzando a viso aperto l’arma dell’ironia, decisamente più accettabile rispetto alle campagne sotto traccia di altra grandi aziende. Il titolo del video di Exxon Mobil è “Breaking Free“, che si può tradurre in “Liberazione“. Liberazione appunto dai cavi che affliggono i tanti protagonisti del video in diverse fasi della giornata e della vita. Salvo la catarsi finale del tizio che se ne va finalmente in campagna sul suo potente pick-e e il cane, felice di essersi liberato da questa “schiavitù”.

Si celebra la gioia di viaggiare disconnessi da tutto

Il messaggio del video è un invito ad: “allontanarsi dai propri dispositivi elettrici e celebrare l’amore per la guida insieme“. Due minuti di situazioni paradossali in cui una distesa di cavi ci imprigiona tutti, anche quando facciamo jogging e alla toilette. Con claim finale: “Disconnetcting. A lot like breaking free. For the love of driving“. Ovvero: “Disconntettersi è un po’ come ritornare liberi. Per l’amore di guidare“. Nel video non si parla mai di auto elettrica. E la Mobil spiega di voler celebrare la gioia di disconnettersi in generale. Sostenendo che “più della metà degli americani ritiene che alcuni dei momenti più preziosi della loro vita avvengano in macchina. Che si tratti dell’emozione di prendere la patente, dei viaggi in famiglia o cantare ascoltando musica mentre i km passano”. Ma i media locali vedono nel video una satira nei confronti di un fenomeno come l’auto elettrica che sta prendendo sempre più piede. Anche con il comparire ovunque di stazioni e cavi di ricarica…