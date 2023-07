Volkswagen e Shell, la grande frenata dei big. L’entusiasmo per l’elettrico rallenta e se ne vanno manager di alto rango che avevano impersonato la svolta.

Volkswagen e Shell: elettrico e rinnovabili non sono più una priorità

A poche ore dalla clamorosa uscita dal gruppo Volkswagen del n.1 dell’Audi, Markus Duesmann, ecco la notizia di un altro top manager in uscita. Parliamo di Thomas Brostrøm, che lascia la Shell dopo meno di due anni a capo del business delle energie rinnovabili. Sembra esserci un filo conduttore nei due divorzi: un certo raffreddamento delle rispettive aziende nel perseguire il passaggio alle emissioni zero. Duesmann, si sa, era molto legato all’ex presidente del gruppo Volkswagen, Herbert Diess, grande sostenitore della svolta elettrica, a sua volta licenziato lo scorso anno. E sostituto da un manager molto più cauto nella transizione come Oliver Blume. Brostrøm, da quel che si legge sulla stampa internazionale, se ne va umiliato dalla strategia del CEO di Shell, Wael Sawan, orientata a una maggiore produzione di petrolio e gas. Investendo meno nelle energie rinnovabili e nelle reti di ricarica per l’elettrico.

Petrolio e gas tornano ad essere le priorità per il colosso olandese

Brostrøm era stato ingaggiato nel 2021 dall’allora CEO Ben van Beurden, che aveva avviato una politica per un graduale, cauto passaggio dal petrolio alle rinnovabili. Anche per migliorare l’immagine di un’azienda che non brillava certo sul fronte della sostenibilità. Aveva alle spalle un’esperienza come CEO del gigante dell’eolico offshore Orsted e sembrava l’uomo giusto per portare la Shell nell’era dell’energia pulita. Ma l’arrivo di Sawan, ha cambiato le carte in tavola. Secondo il sito americano Electrek, lo stesso n.1 ha descritto il suo approccio per rafforzare il valore della Shell come “spietato“. Reindirizzando apertamente il gruppo ad investire nel gas e nel petrolio gli sforzi nelle energie alternative, poco remunerative. “Performance, disciplina e semplificazione saranno i nostri principi guida. Investiremo nei modelli che funzionano, quelli con i rendimenti più elevati che fanno leva sui nostri punti di forza”, ha proclamato. Ormai emarginato, Brostrøm non ha potuto far altro che lasciare.