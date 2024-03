La EQXX fa 13,5 km con un kWh, ma quando arriva? La Mercedes continua i lunghi test su strada del prototipo super-virtuoso. In attesa del modello di serie.

La EQXX fa 13,5 km al kWh, con 1.300 km di autonomia

Nel suo terzo viaggio su strada, la VISION EQXX ha voluto provare che anche il deserto arabo non è un ostacolo all’efficienza energetica. Il percorso comprendeva strade cittadine trafficate e deserto aperto, su cui il pionieristico test-vehicle ha registrato un consumo medio di 7,4 kWh/100 km. Secondo Mercedes, ciò equivale a circa 0,9 l/100 km o 282 MPGe per un veicolo a benzina. La temperatura esterna arrivava fino a 34 gradi. Il punto di partenza per il test di efficienza è stato Riyadh, in Arabia Saudita, la destinazione finale Dubai. Un percorso di 1.010 km completato in 14 ore e 42 minuti. Partita da Riyadh alle 4,15 con la batteria piena, la EQXX aveva ancora 309 km di autonomia quando è arrivata a Dubai alle 19,57. Aiutata anche da un coefficiente di resistenza aerodinamica di appena 0,17, abbinato a un design fastback. Oltre che da una velocità media decisamente contenuta.

Un mini contributo dal fotovoltaico sul tetto: 24 km in più

Il sole implacabile del deserto ha anche dato agli ingegneri l’opportunità di esaminare le prestazioni del tetto solare. Le 117 celle fotovoltaiche sono utilizzate per alimentare molti dispositivi ausiliari, riducendo i consumi di energia del sistema ad alta tensione e migliorando l’efficienza complessiva. Durante il viaggio verso Dubai, il sistema ha raccolto 1,8 kWh di energia solare, aggiungendo circa 24 km all’autonomia complessiva. Non moltissimo, quindi. La ricerca sui vantaggi della produzione in serie di questa tecnologia continua. I dati raccolti sull’influenza del vento e del sole sull’efficienza sono stati importanti anche per l’analisi comparativa coi test drive precedenti. Oltre alla temperatura del sole, le misurazioni comprendono angolo e direzione della luce solare. Non è chiaro se la EQXX diventerà un modello di serie (si era parlato del 2024) o resterà un laboratorio viaggiante, per sperimentare soluzioni da applicare poi sui modelli in vendita.