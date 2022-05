La Mercedes da mille km arriverà tra due anni

La Mercedes da mille km con un pieno di energia arriverà tra due anni. L’ha confermato Radek Jelinek, n.1 della Casa della Stella in Italia, parlando a Klimamobility Bolzano.

La Mercedes da mille km? Esiste già, è la EQXX

Intervistato da Mauro Tedeschini di Vaielettrico, Jellinek ha spiegato che la EQXX non è una concept da laboratorio, ma un progetto concreto che arriverà sul mercato nel 2024. E che ha già dimostrato su strada di poter percorrere più di mille km. Per la precisione è partita da Sindelfingen, quartier generale tedesco della Mercedes, è passata per le Alpi svizzere e Milano per poi concludere il tour a Cassis, Costa Azzurra. Un test con lunghi tratti ai 140, sulle autostrade tedesche, una velocità media di 87 km/h, con consumo medio di 8,7 kWh/100 km. Un dato ragguardevole, se si considera che la temperatura non era ottimale per un’elettrica (da 3 a 18 gradi). E che all’arrivo la batteria aveva ancora un 15% di carica, pari a 140 km di autonomia. Tutti dati che fanno dire a Jellinek che Mercedes è in grado di raccogliere la sfida lanciata da Tesla sull’auto elettrica. E di battere la Casa di Elon Musk nel medio-lungo periodo.

Jelinek: “Passare all’elettrico cambiando testa e cultura”

Jelinek a Klimamobility ha ricordato che il passaggio all’elettrico richiede di “cambiare testa e cultura“. Non si tratta solo di sostituire un motore a un altro, ma di creare un ecosistema in grado di supportare tutto quello che sta attorno. Tra cui le Gigafactory per le batterie: Mercedes sta investendo in 8 grandi impianti in tutto il mondo e uno di questi è Termoli, in Molise, nella fabbrica ex Fiat. C’è poi il problema del riciclo degli accumulatori: al momento la Casa tedesca è in grado di recuperare il 96% dei materiali contenuti nelle celle. Jellinek è comunque convinto che il grande nodo per una politica veramente ecologica è come convincere i 20 milioni di italiani che hanno auto sotto l’Euro 5 alla sostituzione. Il passaggio all’elettrico, o a una tappa intermedia come l’ibrido plug-in, ha bisogno di una politica di sostegno più continua e coerente da parte del governo. Se davvero vogliamo raggiungere gli standard dei paesi nord-europei.

