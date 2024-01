La Cina è un concorrente sleale? Ha uomini geniali come…

La Cina è un concorrente sleale e come tale va combattuta? Molti in Europa la pensano così, a cominciare dalla UE e da Paesi come la Francia. Ma c’è anche chi, come l’ex responsabile Innovazione di Enel Group, Ernesto Ciorra, ha trovato sulla sua strada imprenditori geniali, come il fondatore di BYD, Wang Chuan-Fu. Come racconta in questo articolo tratto dal suo profilo LinkedIn.

La Cina è un concorrente sleale? Ecco la storia di Wang Chuan-Fu, il fondatore di BYD

di Ernesto Ciorra

Questa immagine è di giugno 2016. L’uomo con cui ho avuto il piacere e l’onore di siglare un accordo è il genio delle batterie che ha fondato BYD. Si chiama Wang Chuan-Fu, e non è sempre stato miliardario: è figlio di due coltivatori di riso ed è rimasto orfano da bambino. Ha studiato, ha inventato tecnologie e registrato brevetti sulle batterie, che ha venduto per anni ai produttori di telefoni.

È uno straordinario innovatore e dovrebbe essere un esempio per i produttori europei, che hanno dormito per anni sull’elettrico! Ha acquistato aziende che producevano auto e bus ‘vecchi’ (termici) e le ha trasformate in produttori di mezzi elettrici. La notizia ora è che BYD è diventato il più grande produttore di auto (e bus) elettrici del mondo (ed è sbarcato da tempo in Italia). Tesla ha infatti consegnato 484.000 auto nel 4° trimestre 2023, contro le 526.000 di Byd.

“Un grande innovatore, in Europa troppi dormono…”

Grazie all’accordo siglato in foto, l’azienda per cui lavoravo ha venduto migliaia di bus in Sud America. Se avessimo atteso i produttori europei, non avremmo fatto NULLA. In tanti mi dissero di ASPETTARE, mi presero in giro dicendo che andavo in Cina in vacanza. Che perdevo tempo con ‘le cinesate’, che era meglio PROVARE con i produttori europei. Risposi con le parole di Yoda: ‘C’è fare e non fare. Non esiste provare‘.

Onore a quest’uomo, nato dal nulla e che grazie al suo intelletto, alla sua determinazione, alla sua volontà e capacità di INNOVARE crea ricchezza e sostenibilità ambientale. Invece di chiedere di rallentare il cambiamento, le aziende produttrici di auto dovrebbero accelerarlo ed anticiparlo, per battere i competitor internazionali.

Per anni hanno dormito, ora piangono perché le prendono da Tesla e BYD. Purtroppo per loro l’innovazione contiene il lato di luce della forza, che crea valore, ed il lato oscuro, che distrugge chi non innova!