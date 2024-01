La BMW vede la svolta: crescono solo le vendite di EV

La BMW vede la svolta all’elettrico ormai vicina: crescono solo le vendite di EV, quelle di auto tradizionali ristagnano e sono destinate a calare nei prossimi anni.

La BMW vede la svolta: “Le vendite di auto termiche inizieranno a calare, le elettriche…”

È stato un uomo dei numeri come il direttore finanziario del gruppo di Monaco, Walter Mertl, a fare questa analisi, durante una tavola rotonda con i media. “Il punto di svolta per il motore a combustione è già arrivato“, ha spiegato il top manager di Monaco”, aggiungendo che la sterzata si è verificata già con il 2023. “L’attuale plateau di vendita delle auto termiche continuerà e poi diminuirà leggermente“, prevede. Anche per le progressive regolamentazioni ambientali che limiteranno le vendite dei veicoli tradizionali in diverse regioni del mondo. In particolare la Cina, l’Unione Europea e alcuni stati degli Stati Uniti. Nel 2023 BMW e Mini hanno raggiunto una quota di vendite di auto elettriche sul totale del 15%, con 367.184 EV immatricolate (+74,4% sul 2022). Facendo decisamente meglio degli altri marchi tedeschi, Audi, Mercedes e Volkswagen.

E dal 2026 margini di guadagno allineati alle auto tradizionali

Entro il 2026, la quota delle EV sul totale BMW dovrebbe più che raddoppiare, salendo al 33% con il lancio di sei nuovi modelli della nuova linea Neue Klasse. Con uno sforzo multimiliardario per colmare il divario tecnologico con i concorrenti più agguerriti, Tesla in primis. Questi investimenti per ora rendono le elettriche BMW meno redditizie rispetto alle auto a combustione, un gap che nei piani dovrebbe essere colmato anch’esso entro il 2026. Il pareggio dovrebbe rendere possibile anche una politica più aggressiva sui prezzi in determinate fasce, ha detto Mertl, senza entrare nei dettagli. Nel 2023 il margine di guadagno per auto venduta si è attestato al 10,3% medio. E BMW conta di non scendere sotto l’8-10% di qui al 2030, anche tenendo conto degli investimenti sull’elettrico. Investimenti concentrati sul rendere meno costose le batterie e più efficiente l’intero veicolo.