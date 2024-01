BMW batte Mercedes e Audi nelle vendite 2023: tra le tedesche premium sembra essere quella meglio piazzata nel passaggio all’elettrico. Ma rispetto a Tesla…

BMW batte Mercedes e Audi, con 330 mila EV vendute

Con 330.596 EV consegnate ai clienti, la marca di Monaco ha fatto un bel balzo in avanti rispetto al 2022: +92,2%. Anche se nell’ultimo trimestre dell’anno il ritmo di crescita è un po’ rallentato: 113.458 immatricolazioni (+55,4%). Se poi consideriamo anche la Mini, le vendite totali di EV nel 2023 del gruppo salgono a 367.184 (+74,4%) e valgono il 15% del totale. Una bella perforamance, considerando anche che la gamma BMW elettrica è posizionata verso l’alto, con prezzi importanti. Tra i marchi premium tedeschi al secondo posto c’è la Mercedes, che ha venduto 222.600 elettriche (+73%), pari all’11% delle vendite totali. Quota che sale al 19% se consideriamo anche le ibride plug-in. Con buone performance per EQA (+57%), EQB (+109%), EQE Sedan (120)%. L’Audi si deve accontentare del terzo posto, nonostante sia stata la prima a lanciare modelli elettrici premium, con 178 mila auto vendute (+51%). Crescita dovuta soprattutto alla buona performance della Q4 (+112%).

Ma tutti i marchi tedeschi assieme vendono meno di Tesla

Morale della favola: tutti i marchi tedeschi assieme, Volkswagen Group compreso (con Audi, Seat Cupra. Skoda...), vendono meno di Tesla. Siamo a quota 1,359 milioni, contro 1,801 milioni della marca di Elon Musk, che di fatto può contare solo su 4 modelli, contro i venti e più dei costruttori tedeschi. Tesla ora cresce più lentamente (+38% nel 2023), ma potrebbe diventare irraggiungibile se davvero dovesse lanciare a breve il famoso Model 2 da 30 mila euro. Anche perché i costruttori tedeschi puntano su auto elettriche sempre più performanti e costose, in grado di assicurare i maggiori margini di guadagno. L’Audi, per esempio, annuncia per la fine del trimestre il lancio della Q6, un grande Suv nato sulla piattaforma Premium Platform Electric (PPE), sviluppata con Porsche. E anche BMW sembra raccogliere i maggiori successi nella fascia alta del mercato.