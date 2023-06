La batteria della mia Tesla ha già perso il 14%…

La batteria della mia Tesla Model 3 Performance ha già perso il 14% dopo soli 20.700 km, mi devo preoccupare? Lo chiede Stefano, un lettore. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

La batteria della mia Tesla Model 3…./ Ho fatto solo 20.700 km, devo preoccuparmi?

“Premesso che vi seguo assiduamente e con molto interesse ed ammiro il grande Paolo Mariano per la pazienza con cui descrive il mondo dell’elettricità, vorrei porvi un quesito. Possiedo da un anno e mezzo una Tesla Model 3 Performance, alla quale ho aggiunto Teslogic come accessorio . Quando ho controllato lo stato della batteria, ho iniziato a preoccuparmi . Dopo 20.700 km mi segna un’usura del 14.4%! Effettuo ricariche giornaliere tra il 65 e 82 % e ricarico al 100 % solo per lunghi viaggi. Secondo voi dovrei contattare assistenza ? Grazie e scusate per la lungaggine ….Un saluto“. Stefano Piu

È un degrado anomalo, meglio ripetere il check

Risposta. In effetti si tratta di un degrado della batteria anomalo, meglio sarebbe ripetere il test per verificarne l’attendibilità. Pochi giorni fa abbiamo pubblicato il resoconto di un altro lettore, Gabriele, che metteva in guardia dal considerare inoppugnabile il dato che esce dal check-batterie. Raccontando di avere riscontrato nel tempo valori sorprendenti, con un saliscendi del dato, a fronte dell’attesa invece di un lento, ma progressivo degrado. Il tutto grazie all’app ScanMyTesla. Anche nei momenti (apparentemente) peggiori, però, la Tesla Model 3 del 2020 di Gabriele non era andata al di sotto dell’8,7%. A sua volta, per rispondere, il nostro amico Guido Baccarini ha fatto una serie di considerazioni interessanti sui check delle batterie Tesla. Resta il fatto che è legittimo preoccuparsi di un’usura del 14,4% dopo poco più di 20 mila km. Per cui un passaggio in assistenza Tesla per chiarire la situazione ci sembra ragionevole. Non è solo questione di autonomia residua, ma anche di valore dell’auto in caso di rivendita.