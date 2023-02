Transizione elettrica: sarà una guerra generazionale?

La transizione dall’auto termica a quella elettrica rischia di innescare una guerra generazionale. Enrico ci racconta le due facce della stessa medaglia: quella buona riguarda l’entusiasmo dei più giovani; quella cattiva l’odio viscerale degli attempati irriducibili del diesel.

Tre ragazzini sulla mia Model Y: che meraviglia!

“Buongiorno Vaielettrico, guido elettrico da svariati anni, dal 2018 con una i3 BWW che ancora posseggo e da un anno con con Tesla Model Y. In garage ho ancora un paio di litri di benzina che utilizzo a sgrassare le guide della porta sezionale quando necessario.

Il mio lavoro consiste nel progettare macchinari e sistemi robotizzati per l’industria e l’efficienza energetica è un obiettivo da ricercare ogni volta. Il passaggio alla mobilità all’elettrico per me non è mai stato in discussione.

Avrei molte esperienze da raccontare, ma quella dell’ultima settimana comprende gli estremi del clima che si sta creando in Italia.

Domenica scorsa ho sperimentato lo stupore e la gioia di tre compagni di squadra di mio figlio per averli accompagnati tutti insieme alla partita con la Tesla. Quando arrivavano gli altri compagni bisbigliavano “ehi siamo stati su una Tesla, ma ci credi? E quando ci ricapita! Perfino esagerato aggiungo io, ma sicuramente un sentimento genuino.

Poi due “lupi grigi” la tamponano apposta

Poi ieri sera l’estremo opposto. Mi arriva un messaggio di allarme sull’app della Tesla, esco dalla pizzeria tranquillo, sarà un falso allarme, la vettura l’avevo parcheggiata appositamente con tale spazio che avrebbe potuto contenere un’altra vettura. Controllo comunque se ci sono video registrati dal “sentry mode” e….ecco la sorpresa amara; due signori sui sessantacinque sfilano sul lato destro, si fermano, discutono e indicano la Tesla. Salgono sulla loro vettura fanno una retromarcia rapida per colmare i primi quattro metri di distanza, si fermano e poi di nuovo in retro per l’ultimo metro fino a colpire la mia vettura nella parte posteriore. Temo che la cordata antielettrico, che si sta allargando sui mezzi di “disinformazione”, stia dando i suoi frutti e purtroppo non gioverà a nessuno, soprattutto al futuro delle nuove generazioni che invece una scelta “non condizionata” l’hanno già fatta„. Enrico Pini

La frustrazione di chi sa di aver perso in partenza

Risponde Massimo Degli Esposti- Caro Enrico, quello che ci racconta evoca il rischio di una vera e propria guerra generazionale combattuta all’insegna della transizione elettrica. Io mi sforzo, come lei, di vedere la parte mezza piena del bicchiere, cioè l’entusiasmo dei giovani compagni di suo figlio. Saranno loro, fra dodici anni, ad affacciarsi in massa, per la prima volta, al mercato dell’auto. Lo faranno con la mente sgombra dai pregiudizi e dalle frustrazioni che perseguitano i loro padri, alla stregua di un trauma infantile.

Che signori di mezza età si abbassino a meschinerie come quella di cui è stata oggetto la sua Model Y suscita tristezza più che preoccupazione: è una battaglia di retroguardia, rabbiosa perchè perdente in partenza.

Quelli che parlano alla pancia di chi non ha testa

Mi preoccupa di più la grancassa dei media e la strumentalizzazione di gruppi di interesse e partiti politici. Quando sarà solo un ricordo questo lunare dibattito “termico sì.-termico no” (ne abbiamo già vissuti: pensi a quanto fu drammatizzato il passaggio dalla lira all’euro) altri ne scoveranno per parlare alla pancia di chi non ha testa. E purtroppo l’Italia ne è piena.

