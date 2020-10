La 500 Action, la meno costosa, ai raggi X

La 500 Action è la più popolare (come prezzo) tra le tante versioni del nuovo Cinquino elettrico. Proviamo a vedere com’è fatta e se val la pena comprarla.

La 500 Action, motore da 70 kW, autonomia 180 km

La Fiat la definisce “la citycar elettrica ideale, rivolta a chi vive appieno la vita in città, centri storici e ZTL ZTL, a chi percorre mediamente 50 km al giorno…Perfetta per i millennial appassionati di mobilità alternativa come il car sharing.“. Con un motore elettrico da 70 kW e un’accelerazione comunque divertente, da 0 a 100 km/h in 9,5 secondi. La velocità è auto-limitata a 135 km/h. Così come limitata, rispetto alle versioni più costose, è l’autonomia. La batteria da 23,8 kWh dà una percorrenza media di oltre 180 km (ciclo WLTP), che diventano 240 km quando si guida solo in città.

Secondo la Fiat, dunque, calcolando che in genere l’uso quotidiano è inferiore a 50 km, i clienti dovrebbero ricaricare la loro 500 Action “ogni pochi giorni“. La potenza di ricarica nelle colonnine pubbliche arriva a 50 kW: 10 minuti per fare i 50 km di cui sopra. Ma in realtà un’auto cittadina ricarica quasi sempre in corrente alternata, a potenze più basse. Potendo, a casa, magari acquistando me optional il cavo trifase da 11 kW Mode 3.

Il listino parte da 26.150, ma tra sconti e incentivi…

Tralasciamo le dotazioni di bordo, una dettagliata descrizione delle quali è disponibile qui sul sito di FCA. Concentriamoci invece ul tema del listino, che è ovviamente cruciale. La Fiat parla di un prezzo finale di 19.900 euro, al netto di 5 mila euro di incentivi (?) e di 1.250 euro di sconto. Si parte quindi da 26.150 euro. Sono 3.700 euro in più della concorrente sulla carta più accreditata, la Renault Twingo Z.E., in consegna nelle ultime settimane dell’anno esattamente come la 500.

— La Twingo costa meno, ma è un’altra cosa —

Modello Batteria Autonomia Potenza kW Velocità max km/h da 0 a 100 km/h Prezzo da euro Fiat 500 Action 23,8 kWh 180 km 70 135 9,5″ 26.150 Renault Twingo Z.E. 21,3 kWh 180 km 60 135 12,6″ 22.450

Ma la 500 Action ha argomenti per giustificare il prezzo più caro. Anzitutto, da quel che ci risulta, ha uno spazio interno decisamente superiore, nascendo su una piattaforma progettata appositamente per l’elettrico. Mentre la Renault è stata adatta sul modello a benzina. La 500, poi, ha prestazioni migliori, sia nella potenza massima (10 kW in più non sono pochi), sia nell’accelerazione. Sullo 0-100 la francese nel confronto paga più di 3 secondi. E infine, diciamolo, la piccola Fiat si dà arie di essere più bella e di meritare una considerazione (e un prezzo) maggiore rispetto alla Twingo. Chi vincerà sul mercato secondo voi?

