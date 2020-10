I prezzi della 500e: si parte da 19.900 (con l’incentivo)

I prezzi della 500e arrivano a completare il mosaico di notizie via via composto sulla piccola italiana. Da novembre via alle consegne, con grandi attese.

I prezzi della 500e, disponibile anche in versione 3+1

Olivier Francois, capo del marchio Fiat, nella Pinacoteca Agnelli del Lingotto di Torino ha presentato l’intera gamma della 500 elettrica, pronta per la commercializzazione. I prezzi sono stati comunicati, per le tre versioni proposte, al netto degli incentivi: 19.900 per la Entry, 23.700 per la Mid e 25.200 per la High. Attenzione, però, perché l modello d’accesso, la 500 Action, ha un motore anteriore da 95 CV con un pacco-batteria da 23,8 kWh e 180 km di autonomia WLTP. Prezzo di listino: 26.150 euro. Nell’occasione al Lingotto è stata presentata anche la Nuova 500 3+1 ‘la Prima’ Opening Edition (con una porta in piu’). È il terzo ‘body’ della Nuova 500, che si aggiunge alle versioni cabrio e berlina.

Oltre alla opening edition, l’allestimento 3+1 sara’ disponibile sulle versioni Passion e Icon. Francois ha fatto riferimento anche al progetto della Centoventi, il prototipo di auto elettrica presentato al Salone di Ginevra 2019 con grande successo. Precisando che il progetto non è finito e aprendo quindi uno spiraglio a una possibile produzione. I prezzi della 500e arrivano a completare il mosaico di notizie via via composto sulla piccola italiana. Da novembre via alle consegne, con grandi attese.

Ha 320 km di autonomia, per un’auto da città…

La 500 elettrica è un’auto completamente nuova, nata su una piattaforma creata appositamente. E più larga di ben 6 cm, rispetto al modello a benzina oggi in commercio, ed è più lunga di 3 cm, arrivando a una lunghezza di 3,61 metri. Le misure maggiorate rispondono a una duplice esigenza: accrescere lo spazio interno, favorendo anche l’accesso ai sedili dietro, non semplicissima nell’attuale 500.

E, ancor più importante, allargare il perimetro dell’auto per ospitare un pacco-batterie più capiente, con un’autonomia più elevata. La Nuova Fiat 500e è spinta ha un motore elettrico da 118 CV (87 kW) alimentato da un pacco-batterie da 42 kWh di capacità. L’autonomia dichiarata (ciclo Wltp) è di ben 320 km, che è decisamente “best in class” nelle auto di queste dimensioni. Sorprendente anche il fatto che la potenza massima di 85 kW consenta di rifornire energia per 50 km d’autonomia in soli cinque minuti.

SECONDO NOI. La 500 è una gran macchina, lo è stata fin dalla prima serie, creata nel 1957 dal mitico Dante Giacosa. E anche la versione elettrica non tradisce le attese, per autonomia e prestazioni. Ma proprio Giacosa ammoniva sempre che questa macchina nasceva all’insegna della semplicità, sinonimo di bellezza e di semplicità d’uso. Ebbene: da quando è stata presentata, marzo 2019 a Ginevra, della 500e sono state introdotte decine di varianti, tutte con nomi inglesi e formulazioni complicate. Già il passaggio all’elettrico non è facile, se poi lo complichiamo con la necessità di scegliere tra mille opzioni… (Mauro Tedeschini)

