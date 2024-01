Komatsu a pochi giorni dal lancio dell’escavatore elettrico PC138E-11 (leggi qui) conferma il suo processo di elettrificazione attraverso l’acquisizione di American Battery Solutions.

Una società di Detroit che produce pacchi batteria heavy-duty e industriali

L’operazione di acquisizione di American Battery Solutions (Fondatore, Presidente e CEO: Subhash Dhar) è stata portata avanti da Komatsu America (Presidente e CEO Rodney Schrader) per Komatsu Ltd. (Presidente e CEO: Hiroyuki Ogawa).

Parliamo di una società con sede a Detroit che produce un’ampia varietà di pacchi batteria heavy-duty e industriali. Sono destinati a veicoli commerciali, bus e veicoli per uso su strada e fuori strada.

Batterie per mezzi da cantiere e cava

L’acquisizione di ABS consentirà a Komatsu di sviluppare e produrre attrezzature da costruzione e da cava. Le prime con batterie ABS saranno macchine da cava per il Nord e il Sud America, dove si registra una crescente richiesta di elettrificazione. E per il futuro Komatsu intende espandere l’uso delle batterie nelle attrezzature da costruzione e creare un sistema di fornitura globale.

Dall’ufficio stampa di Komatsu spiegano i processi futuri. “ABS opererà come un’unità indipendente all’interno di Komatsu e porterà avanti i suoi programmi di crescita realizzando le sue strategie nell’industria dei veicoli commerciali con clienti attuali e potenziali. Le opportunità aperte da Komatsu nel settore delle costruzioni e delle cave consentirà ad ABS di posizionarsi come uno dei maggiori fornitori di sistemi di batterie a livello mondiale, sia nel mercato on-highway che su quello off-highway“.

Obiettivo 2030: dimezzare le emissioni

Komatsu studia da tempo l’elettrificazione ma parte da quest’anno la conversione produttiva. E “l’acquisizione di ABS segnerà il punto di svolta per l’accelerazione delle attività di elettrificazione“.

In concreto si traduce nell’accelerazione “dello sviluppo di veicoli elettrici a batteria utilizzando le relative tecnologie sviluppate da ABS”. Oltre a impegnarsi “in altre iniziative con i suoi partner per contribuire ulteriormente all’elettrificazione delle attrezzature da costruzione e da cava e alla realizzazione di una società decarbonizzata”.

Gli Obiettivi sono ambiziosi: “Ridurre del 50% le emissioni di CO2 derivanti dall’uso dei suoi prodotti entro il 2030 (rispetto ai livelli del 2010) e l’ambizioso obiettivo aziendale di arrivare alla carbon neutrality entro il 2050“.

Cantieri puliti con mezzi elettrici

La ricaduta concreta oltre che sulla qualità dell’aria e la salute dei cittadini si misura anche nel benessere dei lavoratori dei cantieri. Un obiettivo presente nel piano di gestione a medio termine “DANTOTSU Value – Together, to ‘The Next’ for sustainable growth”.

LEGGI ANCHE: Il cantiere a zero emissioni?

Cosa significa? “Realizzare insieme ai clienti i cantieri del futuro, sicuri, altamente produttivi, intelligenti e puliti, oltre che per sviluppare e lanciare attrezzature elettriche puntando alla carbon neutrality”.

-Iscriviti alla Newsletter e al nostro canale YouTube–