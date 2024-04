Kingfisher: l’houseboat alimentata da sole e idrogeno

Con l’houseboat Kingfisher via libera a crociere sui fiumi per più giorni a zero emissioni. Grazie al motore elettrico, grazie ai pannelli solari, grazie alla cella a combustione per l’idrogeno. I lavori sono a buon punto, finanziati dal governo tedesco, e la prima houseboat sarà varata a settembre. La prima di dieci unità.

Un motore da 50 kW e batteria da 80 kWh più la cella a combustione

Iniziamo dal sistema di propulsione: un Deep Blue 50i (50 kW) e la batteria Deep Blue 80 con una capacità di 80 kWh di Torqeedo. Al sistema elettrico si aggiunge la cella a combustione Argo-Anleg che permette di allungare l’autonomia. Ottimisti a Torqeedo: “Consente una permanenza in acqua completamente autosufficiente dal punto di vista energetico per diversi giorni con un tempo di navigazione giornaliera di quattro ore“.

Interessante l’integrazione con l’autoproduzione solare: “Il prototipo sarà inoltre dotato di pannelli solari sugli ampi tetti della casa galleggiante (houseboat), che possono generare energia aggiuntiva fino a 3 kW all’ora durante periodi di ormeggio più lunghi“.

Sostegno dal ministero bavarese all’energia

L’idea per lo sviluppo dell’houseboat Kingfisher è nata con il tour operator Eichberger Schiffsservice GmbH, leader di servizi per crociere fluviali e serve i tour operator in tutta Europa.

Il ministero bavarese dell’Economia, dello Sviluppo Regionale e dell’Energia, nell’ambito del Programma bavarese di ricerca energetica, ha sostenuto finanziariamente il progetto fin dall’inizio. Il cantiere navale Kiebitzberg di Havelberg è responsabile della costruzione di Kingfisher.

Il completamento della houseboat dimostrativa è previsto per il mese di settembre, seguirà una fase di test sul fiume. Kingfisher poi entrerà in esercizio e getterà le basi per lo sviluppo in serie di un massimo di dieci unità, con l’obiettivo di espandere in futuro il portafoglio di Eichberger Schiffservice GmbH per includere house boat charter solari, elettriche e a idrogeno.

E in Italia? Il settore non è ancora sviluppato. C’è l’esperienza di Rimini, quindi sul mare, ma con house boat che possono si navigare, con un motore elettrico, ma si tratta soprattutto di strutture stanziali. Qui il nostro articolo.

