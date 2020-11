House Boat + Best 6.0: a Rimini la vacanza è 100% elettrica

A bordo della house boat. Una casa, ma dotata di motore elettrico per brevi spostamenti. Qui è ormaggiata poi Best 6.0, ultimo modello di barca elettrica del marchio Barchelettriche che nella casa galleggiante fa anche la ricarica. Con questo format la vacanza è completamente elettrica. Abbiamo sperimentato questa soluzione a Rimini dove abbiamo navigato su Best 6.0 e visitato l’house boat di Glamping Inn.

Questo modello permette di stare a stretto contatto con il mare e senza tutte le problematiche legate alla manutenzione di un motore termico ovvero puzza, rumore, sversamenti. Un progetto interessante, ma che si è scontrato con degli ostacoli burocratici. Le house boat sono legali a Giulianova, a Misano Adriatico nel Marina di Portoverde mentre nella darsena di Rimini sono state anche sequestrate con un blitz delle fiamme gialle. Una storia assurda ma ci dicono in via di risoluzione.

La prova di Best 6.0

Siamo andati a Rimini per provare Best 6.0 che abbiamo presentato nei mesi scorsi (leggi qui). In mare la conferma delle caratteristiche della barca: sicuramente pop e pensata per godere della natura, del mare, delle relazioni con la famiglia o con gli amici piuttosto che per tagliare traguardi competitivi.

Nella filosofia di Michele Solari è una barca modello di boat sharing non solo per spostarsi, ma pure per andare a fare l’aperitivo al tramonto. Navigazione dolce e tranquilla, senza nessuna ansia. E poi inclusiva perché pensata per accogliere al meglio persone diversamente abili. Abbiamo preso il timone, navigato e le sensazioni di piacere superano tutte le aspettative di tipo “agonistico”.

Il video a bordo della barca elettrica

In queste immagini Michele Solari parte dalla “casa”, ovvero l’house boat, e ci mostra il sistema di ricarica. Poi le spiegazioni tecniche su accensione, potenza del motore e poi si salpa. A bordo si parla della visione di questo marchio che mira soprattutto ad una clientela che cerca relax e tranquillità, in mare come nelle acque interne.

Le House Boat a Rimini creano un resort galleggiante

Nel video qui sotto Glauco Angeli ci mostra e ci spiega il Floating Resort Rimini. Le house boat sono sei e sono il frutto del lavoro creativo e tecnico di Omar Angeli, figlio di Glauco, che ha pensato alla massima sostenibilità della struttura.

Parliamo di recupero delle acqua, materiali riciclabili, possibilità di produzione di energia rinnovabile. Sono natanti e attraverso un piccolo motore fuoribordo elettrico si possono spostare per brevi percorsi. Molto interessanti gli interni con più vani: salotto vista porto, cucina, bagno (spazioso) e due camere da letto. Nella parte esterna c’è spazio per un solarium sul tetto e una zona ricreativa. In un periodo di ricerca di isolamento è una soluzione per le famiglie in cerca di vacanze sicure.

Foto Gallery

