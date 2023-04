Keeway, arriva l’elettrico Blueshark R80 Lite

La Casa cinese amplia la sua gamma di scooter elettrici. Compatto e dal look semplice, Keeway Blueshark R80 Lite promette prestazioni adatte alla città. Arriva anche in Italia.

Dopo aver debuttato nel mondo della e-mobility con il lancio della gamma EZI, Keeway ha deciso di non perdere troppo tempo presentando subito un nuovo scooter elettrico: il Blueshark R80 Lite.

Lo abbiamo ammirato all’ultimo Eicma e tra qualche settimana lo potremo vedere anche sulle nostre strade, questo scooter a zero emissioni, compatto e minimalista, pensato per la città e dal prezzo molto accessibile.

Semplice e… cittadino

Omologato come L3e, Blueshark R80 Lite ha un design che si discosta da quello degli scooterini EZI, pur mantenendo la “pulizia” delle linee e il look semplice. Qualche dettaglio estetico più ricercato comunque c’è, come il faro anteriore e il gruppo ottico posteriore a filo con la carrozzeria.

La Casa cinese ha progettato il nuovo scooter per un contesto urbano, puntando su dimensioni ridotte e un buono spunto.

Il motore ha una potenza di picco di 4,4 kW (3 kW nominali), che consente di raggiungere gli 80 km/h di velocità massima.

Ad alimentarlo due pacchi batteria agli ioni di litio rimovibili, presenti nel sottosella. Le due unità (48 V-30 Ah) funzionano insieme ma anche singolarmente. In combo l’autonomia totale dichiarata è di 120 km.

Altre specifiche importanti riguardano l’impianto frenante, con disco anteriore e posteriore, e sistema combinato CBS che agisce su ruote da 12”. La sella è a 770 mm da terra e il peso a secco è di 90 kg.

Le dotazioni non mancano. Buono il prezzo

Come molti scooter elettrici di ultima generazione, anche il Keeway Blueshark non difetta in tecnologia e connettività.

È dotato di accensione keyless, antifurto e tutti i suoi parametri sono controllabili e gestibili tramite smartphone attraverso l’immancabile App di sistema.

Tra le dotazioni, presenti anche un vano portaoggetti sotto la sella (nonostante l’ingombro non banale di due batterie) e una porta USB per ricaricare piccoli dispositivi.

Come detto, il nuovo scooter elettrico cinese è in arrivo già nelle prossime settimane nelle concessionarie Keeway. È prevista al momento una sola colorazione (nera) e il prezzo di listino è di 3.490 euro. Che, per la categoria, non è affatto male.

