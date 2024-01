Iva al 4%, il limite di potenza per le EV è 150 kW?

“G radirei il Vs autorevole parere su quanto segue. Mio figlio è cieco civile parziale dalla nascita, quindi posso beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per l’acquisto della autovettura (IVA 4%+detrazione fiscale 19% IRPEF). Ero orientato ad un’auto elettrica che mi consentisse una sufficiente autonomia, oltre al necessario spazio per persone e bagagli (si tratta appunto dell’auto di famiglia). Ma ho appena scoperto che l’Agenzia delle Entrate indica quanto segue: “…a condizione che la cilindrata del motore termico sia fino a 2.000 centimetri cubici, se lo stesso è alimentato a benzina, e a 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel. E di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico“. 150 kW? Che caosa esiste oltre ad una utilitaria? Mi sembra una totale assurdità! Grazie “. Giuseppe.

È la potenza omologata, non di picco

Risposta. Non siamo esperti in materia, ma ci risulta che per questo tipo di indicazioni bisogna fare riferimento non alla potenza di picco, ma bensì alla potenza omologata. Quindi nel limite posto dall’Agenzia delle Entrate (alla quale comunque stiamo chiedendo conferma) rientrano diverse auto di un certo livello. Tra cui Tesla Model 3 RWD (88 kW) e Model Y RWD(120 kW), Volkswagen ID.3 e ID.4 (70 kW), la Nissan Ariya (45 kW), la Volvo XC 40 (120 kW) e così via. In caso contrario non si spiegherebbe la differenza di agevolazione rispetto alle vetture termiche, che possono arrivare appunto fino a 2.800cc per le vetture diesel. Sul sito ufficiale dell’Agenzia si specifica poi che “l’Iva ridotta per l’acquisto di veicoli si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso di quattro anni (decorrenti dalla data di acquisto). È possibile riottenere il beneficio, per acquisti entro il quadriennio, solo se il primo veicolo beneficiato è stato cancellato dal PRA, perché destinato alla demolizione”.