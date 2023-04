Issimo City, in produzione il primo scooter elettrico di Fantic

Issimo City, il primo scooter elettrico di Fantic Motor, è realtà. Dopo averlo visto in anteprima ad EICMA 2022 è entrato in produzione e presto sfreccerà sulle strade. Il primo Issimo City esce dallo stabilimento bolognese della Motori Minarelli, tornata italiana un anno fa quando Fantic l’ha rilevata, salvandola, dalla Yamaha. E monta un motore tutto italiano, l’e-Power progettato e sviluppato dalla joint venture fra Dell’Orto ed Energica Inside, in collaborazione con Reinova.

Oggi ha preso il via la produzione, un’occasione speciale, quindi, per brindare a un’evento straordinario per l’industria italiana delle due ruote. Presenti alla cerimonia i dipendenti di Motori Minarelli e di Fantic Motor, ma anche diversi ospiti di rango, come l’Assessore allo Sviluppo Economico e Lavoro della Regione Emilia-Romagna Vincenzo Colla, il vicesindaco della Città Metropolitana di Bologna Marco Panieri e il Sindaco di Calderara di Reno Giampiero Falzone. Nelle foto qui sotto i protagonisti della giornata all’interno della stabilimento.

Ma perché tanto scompiglio per l’avvio di produzione di un nuovo veicolo? Innanzitutto perché non si tratta semplicemente di uno scooter, ma è il primo passo di un’azienda storica come Fantic nel mondo della mobilità elettrica. Il nuovo scooter segna un passaggio epocale affiancandosi alla gamma eBike e al monopattino TX, che hanno in qualche modo avviato la transizione ecologica di Fantic.

Dove verrà prodotto lo scooter elettrico Fantic?

La produzione avverrà nel Plant 2 dello storico stabilimento di Motori Minarelli a Bologna completamente rinnovato. E dove sono state allestite due nuove linee di produzione dedicate alla green mobility. La linea destinata alla produzione di Issimo City avrà 18 postazioni di lavoro e 2 presse. “Tutte le postazioni di lavoro presentano conduzione guidata della sequenza delle attività da svolgere – spiega Fantic -.La linea, prossimamente implementata con tutti i controlli qualitativi di serraggio, è collegata al gestionale aziendale per garantire l’avanzamento degli ordini di produzione. A bordo linea vi è una visual board, sulla quale vengono riportate le informazioni produttive e qualitative in tempo reale. Alla fine del ciclo produttivo avviene la mappatura completa del veicolo, mappato il motore, l’inverter, il cruscotto e la batteria”.

A pieno regime saranno assemblati 100 veicoli al giorno: 20mila nel primo anno!

Issimo City: L1 e L3, con doppia batteria optional

Il nuovo scooter Fantic ha un telaio a traliccio in alluminio e monta ruote da 16’’. Intanto sarà disponibile nella versione L1 e nei prossimi mesi (probabilmente prima dell’estate) anche in quella L3. Due gli allestimenti previsti: con batteria standard da 2,2Kwh o più “capiente” da 4,4 kWh. L’autonomia dichiarata è di 72 km (secondo ciclo WMTC) con singola batteria e di circa 140 km con doppio pacco. Le colorazioni saranno quattro: Neon Green, Fantic Red, Night Blue e Matt Grey. Il prezzo della versione L1 sarà di poco inferiore ai 4mila euro, 3.990€.



Vittorino Filippas, Direttore Generale di Motori Minarelli: «La sensibilità delle persone verso una mobilità più sostenibile accelererà ulteriormente la domanda di mobilità leggera. Fantic Motor e Motori Minarelli non vogliono farsi trovare impreparate all’opportunità che questa sfida ci presenta. Infatti, già dal 2023 il 50% della produzione di veicoli sarà interamente elettrico».

Vincenzo Colla, assessore allo sviluppo economico e lavoro della Regione Emilia-Romagna: «La Regione Emilia-Romagna ha creduto da subito nel progetto elettrico di Fantic, che ha rilanciato lo storico marchio bolognese Motori Minarelli. Non a caso, grazie a un piano industriale serio che guarda all’innovazione sostenibile e crea nuova occupazione, l’azienda è fra i beneficiari della legge regionale 14 sull’attrattività. Per questo oggi siamo particolarmente lieti di poter salutare il lancio ufficiale della produzione del nuovo scooter 100% elettrico».

