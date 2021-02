Iren prenota altre 320 Renault elettriche per la sua flotta

L’accordo (qui i dettagli) entro l’inizio del 2023 porterà a 540 i veicoli Renault a disposizione di Iren, aggiungendosi ai 220 mezzi elettrici già in flotta. La Casa francese si è aggiudicata la fornitura vincendo una gara pubblica indetta da Iren, a cui hanno partecipato alcuni fra i più importanti costruttori automotive.

Questi veicoli saranno utilizzati dal personale Iren nello svolgimento delle quotidiane attività lavorative sui diversi territori. “Al fine di fornire a clienti e cittadini un servizio di qualità in termini tecnici e di sostenibilità ambientale“, scrive Iren in una nota. La nuova fornitura sarà composta da 200 Zoe e da 120 furgoni Kangoo Z.E.

Entro il 2025 mille EV nella flotta della multiutility

Entro il 2025 Iren prevede di portare a mille i veicoli elettrici totali presenti in flotta, ovvero un terzo di tutti i mezzi a disposizione del Gruppo, al netto del settore Waste. Nel servizio ambientale, infatti, già ora oltre 330 mezzi elettrici, prevalentemente dedicati alle operazioni di raccolta rifiuti ed igiene del suolo, sono operativi in diverse città italiane. Con questa operazione, anche in Italia la Renault conferma la posizione di leadership nel B2B legato alla mobilità elettrica. Non solo nelle forniture a flotte aziendali, come nel caso di Iren, ma anche nei servizi di car sharing. Già dal 2019 le auto destinate ai noleggi brevi in condivisione vengono allestite già in fabbrica, con un software dedicato. Questo grazie all’accordo con la Vulog per installare il software AiMA-Artificial Intelligence Mobility Applied.

