IPER mette le ricariche a pagamento (da 0,39)

Iper mette le ricariche a pagamento: funziona così

“ Ho ricevuto questa mail da IPER per le ricariche: si riparte, ma ora sono a pagamento e collegate alla carta-servizi, finalmente l’hanno capita. Ecco il testo della comunicazione: ‘Dal mese di novembre è stato attivato il servizio di ricarica a pagamento su alcune stazioni del circuito IPER la grande I. Per attivare la ricarica sulle stazioni a pagamento basta inquadrare il QR code che appare sullo schermo della colonnina, selezionare la presa desiderata, inserire i dati della carta di credito e avviare la ricarica! NON è necessario installare nessuna APP, basta aprire il link ottenuto inquadrando il QR code per procedere all’attivazione. Gli utenti iscritti hanno la possibilità di memorizzare in modo sicuro i dati di pagamento per accesso one-click. In più, inserendo nella sezione Profilo il numero della propria Carta Vantaggi Iper, gli utenti iscritti possono usufruire di tariffe scontate. È necessario inserire il numero di Carta Vantaggi solo una volta, le tariffe scontate sono automaticamente applicate dalla ricarica successiva…“. Daniele Colombo

