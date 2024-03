Intelligenza artificiale in eBike: Orbic 5G vede gli ostacoli in anticipo

Intelligenza artificiale sempre più presente sulle eBike. Orbic 5G è capace di vedere e segnalare gli ostacoli davanti a sé avvisando il ciclista in tempo reale. Ma controlla anche se indossate il casco.

Sul telaio della nuova Orbic 5G c’è scritto “Ride the future” e di sicuro questa eBike dalle ruote fat ce la mette tutta per mantenere le promesse. L’azienda madre con sede a Long Island (New York) che finora ha lavorato su telefonia mobile, tablet e laptop di largo consumo, ha portato questa bici elettrica del futuro al Mobile World Congress 2024 di Barcellona. Il segmento di mercato è quello aperto da Urtopia e Acer negli scorsi mesi.

Ma Orbic 5G vuole fare qualcosa in più rispetto ai modelli segnalati. Non soltanto interagire con il proprio guidatore, ma “vedere” la strada con i propri occhi digitali e intervenire in caso di pericolo. Non siamo ancora alla guida automatica per eBike che appare lontana, ma non impossibile da raggiungere.

Infatti questa fat eBike è dotata di una serie di telecamere e di un sistema di rilevamento degli urti tramite intelligenza artificiale. Dai primi dettagli comunicati all’apparizione del prototipo sappiamo che il cervello Android dell’eBike viene alimentato da un set di chip octa-core sviluppati da Qualcomm per realizzare ambienti mobili su dispositivi smartphone, tablet e smartbook. Ora esordisce su un mezzo di trasporto.

Intelligenza artificiale su strada

Inoltre Orbic 5G è definita la prima bici a pedalata assistita con connettività 5G incorporata e con intelligenza artificiale per evitare gli oggetti e rilevare le collisioni. Tale sistema funziona con un sensore della fotocamera ADAS da 2 megapixel a 140 gradi nella parte posteriore che tiene d’occhio il traffico in avvicinamento e attiva avvisi acustici e visivi se qualcosa si avvicina troppo. Sul manubrio è piazzato un display touch centrale da 7 pollici con risoluzione a colori HD per il controllo istantaneo dello stato della batteria, la velocità, la distanza e le funzionalità di navigazione. C’è pure una selfiecam da 8 megapixel in linea con la tecnologia di bordo, ma forse poco “sicura” per la guida.

Sempre nella parte anteriore dell’eBike è presente una fotocamera da 64 megapixel per attivare un eventuale live streaming senza la necessità di comprare e montare altre videocamere. Nel comunicato aziendale si legge inoltre che Orbic 5G è capace di rilevare e mettere in contatto tutti gli utenti della stessa fat eBike e pure di rilevare se “il guidatore indossa un casco e si accende solo quando viene rilevato”. I ciclisti possono bloccare/sbloccare da remoto, tracciare tramite GPS e impostare limiti di geofencing (cioè mostrare le attività e le attrazioni intorno) tramite l’app mobile complementare.

Orbic 5G con motere Bafang

Dal punto di vista della meccanica Orbic 5Gè equipaggiata con un propulsore Bafang mid-drive e una batteria rimovibile alloggiata lungo il tubo obliquo da 960 Wh. È dotata di illuminazione LED, pneumatici fat Kenda, parafanghi, portapacchi e cambio a nove velocità. I freni sono a disco, la forcella anteriore è ammortizzata. Il cambio a 9 velocità e un portapacchi posteriore completano le dotazioni. Non è ancora stato comunicato il prezzo, mentre la fat eBike dovrebbe uscire sul mercato statunitense entro la fine del 2024. In Europa dovremo attendere presumibilmente qualcosa in più.

“Integrando la connettività 5G e l’intelligenza artificiale, puntiamo a ridefinire l’esperienza di guida, rendendola più sicura, più connessa e rispettosa dell’ambiente, sia sulle strade cittadine che, sul terreno impegnativo dei sentieri di montagna”. È quanto afferma Mike Narula ceo dell’azienda.

una eBike davvero innovativa 1 di 6

– Iscriviti alla nostra newsletter e al nostro canale YouTube –