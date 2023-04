Acer Ebii, l’e-bike guidata dall’intelligenza artificiale

E-bike Acer in nome dell’intelligenza artificiale. L’azienda di Taiwan colosso dell’informatica di consumo fa il suo esordio nella pedalata assistita con Ebii e promette una rivoluzione tecnologica



Dai computer alle e-bike, Acer si muove nel 2023 in nome dell’intelligenza artificiale e la applica alla pedalata assistita. Andiamo a vedere cosa significa, visto che negli ultimi giorni in Italia si è parlato in termini poco lusinghieri di intelligenza artificiale applicata alla vita di tutti i giorni, e soprattutto per quanto riguarda la privacy delle persone.

Nel caso della sua nuova e-bike, Acer parla di una smartbike basata sull’intelligenza artificiale per coloro che abitano in città e vogliono rendere più pratici i propri spostamenti. La nuova e-bike Acer utilizza una centralina di controllo del veicolo intelligente che contiene tutto ciò che serve per una guida piacevole e senza sforzo. Il software installato si chiama ebiiAssist e si adatta automaticamente alle condizioni del percorso, alla potenza della pedalata e alle preferenze del ciclista per un viaggio più fluido.

Motore e batteria multiuso di Ebii

Ebii pesa in tutto16 kg, grazie innanzitutto a un leggero telaio in lega di alluminio. Il motore è integrato nel mozzo ed eroga 250 W con una coppia di 40 Nm. La batteria estraibile, che può essere utilizzata anche per ricaricare notebook e dispositivi mobili, garantisce un’autonomia dichiarata fino a 110 km. Per una ricarica completa Acer assicura che bastano due ore e mezzo. Niente marce, Ebii rileva le condizioni di guida e la forza della pedalata per garantire la potenza di cui si ha bisogno in modo intuitivo.

La forcella anteriore è monobraccio, i freni sono a disco idraulici sia davanti che dietro. Anche per Acer la scelta migliore sulla trasmissione è quella di usare una cinghia in fibra di carbonio esente da manutenzione. Stesso discorso per gli pneumatici airless antiforatura. Ebii appare come una pieghevole, le dimensioni grossomodo sono quelle. Ma la nuova e-bike Acer non si piega. Completano la dotazione le luci a led (anteriore, posteriore e laterali). Adatta a ciclisti tra 145 e 185 cm di altezza. Unico dato non ancora fornito da Acer è il prezzo, oltre che la data di uscita sul mercato.

EbiiGo, la app per pianificare il viaggio

Ebii inoltre è dotata di un sensore radar di collisione posteriore montato sotto la sella in grado di avvisare il ciclista della presenza di automobilisti o oggetti in avvicinamento da dietro. Con l’app ebiiGo inoltre è possibile selezionare la modalità preferita e pianifica i percorsi prima di partire. Le modalità tra le quali scegliere sono tre: boost, smart o eco che, combinate con la tecnologia di assistenza intelligente ebiiAssist, offre un’esperienza in sella personalizzata.

Tutto è a portata di mano. Bloccare e sbloccare la bici con un solo tocco. Basta installare il telefono sul manubrio per cambiare le impostazioni al volo, controllare la durata della batteria, visualizzare la velocità e ricevere notifiche sui veicoli in avvicinamento. L’app ebiiGO fornisce dati in tempo reale e li memorizza per l’ottimizzazione futura. L’algoritmo di ebiiAssist apprende le preferenze in bici per migliorare continuamente l’esperienza. Infine si possono montare parafanghi e portapacchi posteriore come optional.

«La nuovissima e-bike Acer Ebii mantiene il nostro impegno per la sostenibilità attraverso la tecnologia e il design creativo, spinto anche dal desiderio di migliorare la mobilità e l’esperienza degli utenti» sottolinea Jerry Kao, co-ceo di Acer. «L’assistenza AI e le innovative funzioni di sicurezza d Acer Ebii permettono di andare più lontano, più velocemente. Il debutto nel mercato delle biciclette elettriche riunisce il lavoro delle filiali di Acer, come il sistema di alimentazione di Mps Energy e il cycling computing di Xplova. La chiave di volta del design della ebii è la centralina di controllo smart, che alimenta e dirige la miriade di funzioni della bicicletta da un unico centro operativo».

