Incredibile Tesla: Supercharger a 0,26 (in Francia)

Incredibile Tesla: cavalcando il malumore diffuso tra i francese per l’aumento del costo dell’elettricità, ha ribassato ancora il costo dei Supercharger, fino a 0,26.

Incredibile Tesla: l’elettricità a casa aumenta, lei taglia i prezzi di ricarica

L’energia elettrica per uso domestico in Francia è sempre stata molto più a buon mercato che in Italia. Un po’ grazie alla produzione da nucleare, un po’ grazie al “bouclier tarifaire“, una sorta di scudo sociale che calmierava il costo delle bollette. Ma dal 1° febbraio questo scudo è stato eliminato e la rabbia tra i cittadini, in tempo di carovita, è montata. Tanto più che i prezzi all’ingrosso dell’energia in queste settimane sono in calo. E di questo ha approfittato Tesla per tagliare ancora non solo i prezzi delle auto (già fatto), ma anche quelli dei Supercharger, già molto competitivi. Già in gennaio c’era stato un bel calo, attorno al 16%, scendendo al di sotto dei 30 centesimi al kWh. Taglio effettuato anche in Italia, dove però a causa di un maggior costo dell’energia all’ingrosso si è rimasti a circa 0,45 euro. Ora dalla Francia arriva notizia di ribassi ancor più consistenti, fino a 0,26.

Tariffe diverse a seconda delle zone e delle fasce orarie

È noto che non esiste un prezzo unico per i Supercharger, le tariffe cambiano a seconda delle zone. Secondo criteri che Tesla non rivela, ma che verosimilmente sono legati al tasso di utilizzo e agli orari di massima congestione, normalmente tra le 16 e le 20. Il sito francese Automobile Propre ha rilevato prezzi che variano da 0,26 (alle 14) a 0,29 (dalle 18) nel Supercharger di Montpellier, nel Sud della Francia. In una vicina stazione della stessa marca a Parly 2, invece, le tariffe sono decisamente più care, 0,38 e 0,42. Mentre a Velizy è stata di nuovo riscontrata la forbice da 0,26 a 0,29. Si tratta comunque di prezzi molto competitivi per ricariche ad alta potenza. Una Tesla Model 3 è omologata per un consumo di 14,4 kWh/100 km, quindi quasi 7 km/kWh: a questi prezzi significa fare una ventina di km con 80 centesimi. Quanto ai paragoni con le principali reti italiane, ricordiamo solo che, alla potenze erogate dai Supercharger, le Enel X costano 0,99 e le Eni Be Power 0,95.