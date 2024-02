Incentivo di 2 mila euro se compri un’auto usata: l’ha annunciato il ministro Adolfo Urso illustrando il nuovo schema dei bonus per il 2024.

Incentivo di 2 mila euro se l’usato che compri è almeno un Euro 6

Nel nuovo schema di incentivi auto per il 2024 ci sono anche le auto usate e la possibilità di rottamare le vetture Euro 5. Le misure, anticipate dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, sono state presentate come previsto in occasione del Tavolo Automotive. Gli incentivi per le auto usate ammontano a 2mila euro e hanno una dotazione di 20 milioni di euro, coprendo così l’acquisto di 10 mila vetture di seconda mano. Il bonus si rivolge alle persone fisiche ed è destinato all’acquisto di veicoli categoria M1 ( le auto) almeno in classe Euro 6 con un valore non superiore ai 25.000 euro più IVA, quindi 30.500 euro. A patto che questi veicoli non abbiano beneficiato precedentemente di incentivazioni. Il vincolo per accedere a questa misura è la rottamazione di un mezzo di proprietà da almeno 12 mesi in classe fino a Euro 4. Ci chiede a questo punto se anche le auto elettriche usate rientrino in questo bonus.

Bonus anche per il noleggio a lungo termine dei privati, dotazione 50 milioni

Inoltre, sono previste risorse per 50 milioni di euro per gli incentivi al noleggio a lungo termine da parte delle persone fisiche. Il nuovo piano incentivi di Urso (sui bonus per le auto nuove riferimento in un altro articolo) ha una dotazione di quasi un miliardo di euro . Si basa su tre direttrici che puntano da una parte a sostenere il ricambio del parco circolante e dall’altra a incentivare la produzione auto nel nostro paese. “Il nuovo piano va in tre direzioni, convergenti: sostenibilità ecologica, sociale e produttiva“, ha detto Urso. Il primo obiettivo è stimolare la rottamazione delle auto altamente inquinanti, le Euro 0, 1 2 e 3, che sono ancora il 25 per cento del parco circolante in Italia. Il secondo obiettivo è aiutare soprattutto le famiglie con redditi bassi, attraverso un sistema graduale che prevede agevolazioni più forti per chi ha un Isee fino a 30mila euro. Infine si vuole incentivare la produzione nel nostro Paese, drasticamente ridotta negli ultimi anni.

