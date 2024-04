Incentivi: agli ambulanti solo mezzi elettrici in Emilia-Romagna

Gli ambulanti emiliano romagnoli hanno diritto a generosi incentivi per acquistare i loro mezzi di trasporto, ma solo se elettrici. Questo recita il nuovo bando regionale di sostegno al commercio.

Contributo al 40% su una spesa massima di 70mila euro

Il bando dedicato alla valorizzazione del commercio regionale, non solo ambulante, mette a disposizione delle imprese 10 milioni. Gli interventi finanziabili sono di diversa natura ma c’è anche il capitolo dedicato a chi si occupa di commercio ambulante: “Nella voce di spesa sono ricompresi i mezzi di trasporto (esclusivamente mezzi elettrici) e le attrezzature specifiche e funzionali allo svolgimento dell’attività“. Insomma solo veicoli a batteria e comprensibilmente visto che attraversano zone e aree densamente popolati.

LEGGI ANCHE: L’Ue insiste: bus a zero emissione dal 2035, camion a -90% dal 2040

L’intensità del contributo? Massimo il 40% della spesa ammissibile che non può superare i 70mila euro. Sono 28mila euro che permettono di ridurre sensibilmente il differenziale di prezzo con i furgoni termici.

Si deve poi contare il risparmio sulla gestione ovvero il risparmio sulla spesa per bollo per cinque anni, la minore manutenzione e se si ricarica da una presa domestica/aziendale sulle spese di carburante. Senza dimenticare l’accesso spesso gratuito nelle Ztl.

Per gli ambulanti il contributo non è cumulabile con quello statale

Il contributo è maggiore di quello statale. L’ecobonus, infatti, per i veicoli N1 va da 4 a 6 mila euro e massimo 14mila per gli N2 oltre le sette tonnellate. Non è prevista la cumulabilità tra i due finanziamenti. Il contributo è riservato agli ambulanti che occupano un posteggio quindi non al commercio itinerante. Per inviare la domanda c’è tempo fino al 15 maggio.

Tutte le informazioni sul bando al link.

– Iscriviti alla Newsletter e al nostro canale YouTube –