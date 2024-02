In Italia la ricarica da fotovoltaico Tesla. La Casa di Elon Musk annuncia che la nuova funzione è in fase di rilascio con aggiornamento software per l’app Tesla.

In Italia la ricarica da fotovoltaico Tesla: ecco come funziona

Con Carica con Fotovoltaico, i proprietari di Tesla dotati di un Powerwall abbinato a un impianto solare possono ricaricare utilizzando solo l’energia in eccesso prodotta dall’impianto solare Tesla. Carica con Fotovoltaico consente di ricaricare con energia sostenibile e di ridurre ulteriormente i costi della ricarica domestica. Carica con Fotovoltaico è disponibile tramite l’app per tutti i proprietari di Tesla dotati di Powerwall con impianto solare a casa, senza costi aggiuntivi.Questa nuova funzione viene introdotta con la versione 4.30.5 dell’app ed è disponibile in Germania, Italia, Portogallo, Spagna, Svizzera e Regno Unito. Per accedere alle impostazioni della funzione Carica con Fotovoltaico, bisogna toccare l’icona del fulmine nel profilo del veicolo nell’app Tesla. Queste impostazioni sono disponibili anche se il veicolo non si trova nel punto designato per la funzione Carica con Fotovoltaico.

Non solo auto, ma un intero sistema

In un’apposita sezione del sito Tesla si trovano tutte le informazioni utili per capire come sfruttare la Carica con Fotovoltaico. Da come si imposta l’operazione nell’app ai limiti di ricarica, dall’utilizzo della ricarica programmata all’uso delle modalità di Powerwall con questa funzione. Seguono infine le risposte alla domande più frequenti. Tesla enfatizza il fatto che con le sue auto non ci si limita al semplice acquisto di un mezzo, ma si entra in un vero ecosistema. Che va dall’auto-produzione di energia per la ricarica domestica ai rifornimenti plug&charge ad alta potenza nella rete Supercharger: “Nello stesso modo in cui i proprietari beneficiano dell’integrazione della rete di Supercharger nella loro auto attraverso la funzione Trip Planner, Carica con Fotovoltaico funge da ulteriore opportunità per i proprietari di Tesla di sfruttare i vantaggi del nostro ecosistema integrato“.

