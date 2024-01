In arrivo una Abarth EV da 240 CV, la più potente di sempre, sviluppata con Stellantis Motorsport. Con un’architettura innovativa su un telaio sportivo.

Insieme, Abarth e Stellantis Motorsport hanno realizzato una piattaforma composta da differenti tecnologie, esperienza nel mondo racing e know-how ingegneristico. Con migliaia di ore di test per dare vita ad un progetto ad alte prestazioni su una nuova piattaforma basata sulla nota eCMP, ora rinominata Perfo-eCMP. Una nota assicura che “ogni singolo elemento tecnologico è stato analizzato, perfezionato, e messo a punto da un team di ingegneri, esperti e collaudatori di Abarth e di Stellantis Motorsport...” Il risultato è un’auto “dotata di un motore ad alte prestazioni e sospensioni caratterizzate da una configurazione specifica che garantiscono maneggevolezza, dinamicità e stabilità. Nonché elevata precisione di traiettoria e eccellente guidabilità racing in tutte le condizioni“. Per contribuire all’eccellenza delle prestazioni, la nuova Abarth è dotata del differenziale limitato autobloccante, sviluppato per le esigenze di un propulsore BEV.

Segue la 500e Scorpionissima, con 155 Cv e 235 Nm di coppia

La nuova Abarth “sarà dotata di un sistema frenante avanzato, che offre più potenza e stabilità grazie a dischi freno e superfici disco più grandi. Con una migliore dissipazione del calore e resistenza all’usura. Sviluppati dall’esperienza nelle competizioni di Formula E, i nuovi pneumatici garantiscono il massimo grip senza compromettere l’autonomia e l’acustica. Grazie alla bimescola più morbida sulla zona esterna e più rigida in quella centrale, i nuovi pneumatici offrono una presa extra in curva e un’autonomia migliorata. Mentre l’inserto in poliuretano garantisce l’isolamento acustico (-20% sulla rumorosità percepita). All’interno, i sedili con ergonomia da corsa contribuiscono a una guida confortevole anche nei viaggi più estremi”. Il primo prodotto elettrico marchiato Abarth è stato la versione “corsaiola” della 500e, la Scorpionissima, lanciata a fine 2022, con un motore da 155 CV e 235 Nm di coppia massima. Lo scorso anno in Italia ne sono state vendute 185.