La Scorpionissima 500e Abarth non scalda i fans

La Scorpionissima, ovvero la 500e Abarth, non sembra scaldare i cuori dei fans del marchio. Dopo anticipazioni ci si aspettavano prestazioni più aggressive.

La Scorpionissima: 0-100 in 7″, velocità max 155 km/h

“L’edizione è limitata, non il divertimento”. La Scorpionissima è stata lanciata sul sito ufficiale Abarth con questo slogan. Tiratura in 1.949 esemplari, grafiche esclusive e un certificato di autenticità numerato, con prezzi che partono da 43 mila euro e una gamma che comprende anche la cabrio. Ma i patiti del marchio si aspettavano più “garra“, dato che le prestazioni non sono poi così diverse dalla 500e “normale“. Sembra quasi che più che sulla potenza e l’accelerazione si sia puntato sull’aspetto, ovviamente più aggressivo. Con un piccolo splitter nella parte bassa del paraurti e il logo Abarth bene in evidenza al posto del marchio 500e. E con un assetto ribassato, che si nota bene nel profilo, i cerchi in lega da 18″, e un immancabile spoiler posteriore sopra al lunotto. Molto più corsaiolo anche l’interno, con volante e plancia rivestiti in Alcantara e i sedili anteriori a guscio. Anche la grafica della strumentazione digitale è stata ridisegnata rispetto alla 500e, che pure presenta ottime soluzioni.

A quando migliorie nel modello “normale”?

Come si diceva, gli appassionati del marchio non sono rimasti a bocca aperta. In fin dei conti la 500e normale offre un’accelerazione da 0/100 km/ in 9″ e una velocità di punta di 135 km/h, non poi così lontana dalla Scorpionissima. Ed è già di suo una macchina molto divertente da guidare. La Fiat sul sito insiste proprio sulla ripresa, enfatizzando il dato dei 7 secondi: “È quanto impiegherai a innamorarti di Nuova Abarth 500e Scorpionissima, il bolide elettrico che esalta le performance più pure dello Scorpione. Ancora prima di rendertene conto, sarai già a 100 km/h“. Vedremo, una versione Abarth della 500, anche in elettrico ci sta, per onorare una lunga tradizione. Ma a nostro parere quel che sarebbe più necessario è cominciare a intervenire sul modello “normale”. Le auto elettriche vengono migliorate continuamente, a cominciare dall’autonomia. E gli altri modelli del Gruppo Stellantis (a cominciare da Peugeot e Opel) annunciano a getto continuo miglioramenti del range. La 500e è ferma ai dati del lancio, che data 2019.