Polestar 4, il Suv coupé da 544 Cv

Polestar 4: la marca elettrica del gruppo Geely-Volvo svela un SUV coupé ad alte prestazioni. In vendita in Italia a inizio 2024, con prezzi da 60 mila euro.

Polestar 4: lunghezza 4,83, sparisce il lunotto dietro

Non c’è dubbio che, Tesla a parte, Polestar rappresenta il marchio più interessante tra i brand emergenti della nouvelle vague elettrica. Alle spalle ha la solidità finanziaria e la rete commerciale di un gigante cinese come Geely. Unito al know-how (anche in termini di sicurezza) di un nome storico come Volvo. Il risultato è evidente in un design minimalista, molto moderno e convincente. La 4 è il terzo modello elettrico Polestar (la 1 era un’ibrida plug-in), ed è realizzata sulla base dell’architettura Sustainable Experience Architecture (SEA) di Geely. Come dimensioni la si può inquadrare nel segmento D (quella di Tesla Model 3), con lunghezza di 4,839 mm, larghezza di 2,139 mm e altezza di 1,544 mm. Con una caratteristica: non c’è lunotto posteriore, la visibilità dietro avviene solo da specchietti o da immagini proiettate sul grande screen centrale. In compenso c’è di serie un tetto in vetro a tutta lunghezza, che si estende oltre la testa dei passeggeri dietro. All’interno, ampio utilizzo di materiali riciclati.

La versione top accelera da 0 a 100 in 3,8″

La 4 è l’auto di serie più veloce che Polestar abbia sviluppato fino ad oggi. Nella versione top accelera da 0 a 100 in 3,8″, con potenza massima è di 400 kW (544 CV). I motori sono di tipo sincrono a magneti permanenti. Saranno disponibili sia la versione Dual motor che Single motor, quest’ultima con trazione posteriore. Le dimensioni delle ruote variano da 20 a 22 pollici, con pneumatici Pirelli o Michelin. Entrambe le versioni Long range sono dotate di una batteria da 102 kWh. La Long range Dual motor ha una potenza di 400 kW (544 CV), 686 Nm e un’autonomia fino a 560 km WLTP. Una frizione a disinnesto consente all’auto di disinserire il motore elettrico anteriore quando non necessario, massimizzando efficienza e autonomia.Per tutte le versioni è prevista una ricarica fino a 200 kW in continua e a 22 kW in alternata. La ricarica bidirezionale è inclusa, con funzionalità vehicle-to-load (V2L), consentendo a dispositivi esterni di prelevare energia da Polestar 4.

Autonomia 600 km per la Single Motor

Una nuova funzione di ottimizzazione della guida consente , nella versione Dual motor Long range, di scegliere le modalità di guida Range o Performance. Quest’ultima rende più precisa la reattività del propulsore e impegna entrambi i motori in ogni momento per ottenere la massima erogazione di potenza. La modalità Range privilegia invece l’efficienza, adattando il gruppo propulsore a uno stile più calmo utilizzando solo il motore posteriore. La versione Single motor Long Range è dotata di un motore posteriore da 200 kW (272 CV) e 343 Nm, con autonomia fino a 600 km WLTP. Polestar 4 sarà lanciata prima in Cina, con produzione a Hangzhou Bay, nell’impianto di di Geely alimentato al 100% da elettricità rinnovabile. Per l’inizio del 2024 è previsto il lancio in Europa. Tutti i dettagli relativi a questo mercato saranno presentati nel 2024, con prezzo indicativo di lancio a 60.000 euro.