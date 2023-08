Arriva dall’Australia il primo passo verso l’asfalto per le moto elettriche Kawasaki. I modelli per ora sono due: si chiamano Ninja E-1 e Z E-1.

Dopo una serie infinita di video teaser, il debutto ad EICMA e un secondo unveiling a Intermot, sembra essere sempre più vicino il momento in cui vedremo e guideremo le prime Kawasaki elettriche. La Casa giapponese aveva annunciato che sarebbero state pronte nel 2023 e sembra non deluderà le attese. Le prime verdone a zero emissioni sono infatti state omologate in Australia. Si chiamano Ninja e-1 e Z e-1 e oltre a portare in dote una nuova sigla (e-1) non sembrano essere molto diverse da quelle viste ai saloni.

Come sono fatte le Kawasaki elettriche?

Le prime Kawasaki elettriche hanno come base le omologhe a benzina da 400 cc ma pare prendano ruote e freni dai modelli 300 cc. Dai documenti di omologazione possiamo anche carpire qualche ulteriore dettaglio, ma dobbiamo comunque ancora usare diversi congiuntivi. A partire dalla potenza, Kawasaki aveva in passato parlato di 11 kW (dato che gli permetterebbe di circolare anche in autostrada), ma l’omologazione australiana si ferma a 9 kW. Le Kawa elettriche verranno omologate in modo diverso da Paese a Paese? Possibile! Altro dato non del tutto chiaro è il peso: quello dichiarato per la Z e-1 è di 135 kg mentre per la Ninja e-1 si arriva a 140 kg. Ma le batterie estraibili sono incluse nel conteggio? Parliamo infatti di due batterie da 12 kg che sposterebbero parecchio l’ago della bilancia. Il totale della capacità delle batterie sarebbe di 3 kWh.

Ma Kawasaki fa sul serio?

Se i dati fossero confermati e l’interpretazione corretta il passo di Kawasaki potrebbe essere davvero troppo timido. Se si pensa infatti che nessuna delle big four (Kawasaki, Honda, Yamaha e Suzuki) ha ancora seriamente puntato sull’elettrico, questi modelli di certo non rappresenterebbero un punto di svolta. La concorrenza occidentale (Energica, LiveWire e Zero) infatti da anni vende moto con potenze superiori e batterie vicine o superiori ai 15 kWh. Kawasaki, con un batteria da soli 3kWh e una potenza di 9kW, dichiaratamente non vuole entrare in partita. Nonostante le forme di una moto, si confronterebbero piuttosto con scooter elettrici muscolosi come il CPX Pro o con moto urbane paragonabili a 125 cc termici. Insomma, se speravamo che Kawasaki portasse il Giappone nelle moto elettriche, dovremo attendere ancora.

Fonte: Motorcycle.com