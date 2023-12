Il vostro 2023 elettrico, nel bene e nel male. Fine anno si avvicina e si tirano un po’ di somme. Com’è andata con il vostro veicolo (auto, scooter, bici o altro che sia)? Raccontatelo, scrivendo a info@vaielettrico.it , con testo e immagini.

Il vostro 2023 elettrico: più auto vendute, più caro il costo della ricarica…

Non è stato un anno facile: gli aumenti nel costo delle ricariche (abbonamenti compresi) hanno creato un notevole disappunto tra chi viaggia in elettrico. Le vendite di auto sono aumentate nei primi 11 mesi dell’anno (59.839 immatricolazioni contro 44.967 nello stesso periodo del 2022). Ma restiamo comunque un mercato piccolo piccolo, con le elettriche al 4,1% mentre il resto d’Europa viaggia attorno al 15%. Come si diceva, ha pesato, non poco, l’aumento nel costo della ricarica da parte delle grandi società dell’energia, Enel X e Eni-Be Charge in testa. Eppure la stragrande maggioranza dei lettori ci scrive che non tornerebbe mai indietro. Per tante ragioni, legate in primis al piacere di guida e alla consapevolezza di viaggiare con mezzi più sostenibili. È un’analisi che condividete? Vogliamo che siate voi a dirlo, magari facendo due conti su quanti km sono stati fatti e con quali consumi e costi.

Ora a listino auto di tutti i tipi, da 18 a 450 mila euro

Una cosa è certa: l’offerta di mezzi elettrici ora è molto più ampia. E presto lo sarà ancora di più con le tante novità attese per il 2024. Nel nostro Listino auto, per esempio, si contano 113 modelli di 42 marche, con prestazione e prezzi veramente di tutti i tipi. Si va da una citycar come la Dacia Spring che, al netto del bonus statale, costa 18.450 euro, alla neo-entrata Rolls Royce Spectre, che invece ne costa 410 mila. In mezzo a questi due estremi c’è veramente di tutto: tanti Suv, di tutte le taglie, ma anche citycar, auto sportive, station wagon…Insomma, non manca la scelta e ora finalmente arrivano altri modelli di piccola taglia, come Renault 5 e Citroen C 3. Chi ora sta pensando di comprarsela un’elettrica troverà prezioso il racconto di chi una EV l’ha già guidata nel 2023. E che, con la sua esperienza, può condividere consigli preziosi.