Il sindacato Siulp in difesa delle Polizie Locali

Il sindacato Siulp scende in campo a favore delle Polizie Locali, con una lettera del Segretario Generale Mario Assirelli in replica all’intervento di un ex ispettore della Polizia di Stato. Noi stessi ci eravamo dissociati e il caso per noi è chiuso.

“Gentile redazione, questa organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa della Polizia Locale Italiana, con riferimento all’articolo in oggetto evidenziato rappresenta quanto di seguito,Premesso che: abbiamo rispetto per chi indossa la divisa, qualunque essa sia, non è nostra intenzione, quindi, demonizzare e/o comprimere le libertà di pensiero di chicchessia. Abbiamo comunque, ai fini della tutela degli interessi dei nostri rappresentati, la necessità di far comprendere alle nostre comunità alcuni principi basilari della nostra professione, soprattutto se in maniera incresciosa, essi vengono messi in discussione da un appartenente, seppur in quiescenza, delle forze di Polizia ad ordinamento nazionale.

Tutto ciò premesso abbiamo letto il seguente virgolettato: ““Ho visto il video di un cittadino che chiama i vigili urbani perché deve caricare la vettura elettrica, notando che ce né una che da ore e ore è ferma e ha terminato la ricarica. Premetto che i vigili d’Italia NON sono poliziotti, ma leggo che si fa intendere che sul posto interviene la Polizia…. Nel vostro articolo i vigili urbani vengono descritti come Polizia, cosa errata di cui ancora i cittadini non sono a conoscenza. Di Polizia ce né una sola ed è la Polizia di Stato, i vigili urbani NON fanno parte delle Forze di Polizia. Sono una forza dell’ordine di un sindaco e hanno un territorio limitato collegato al comune di appartenenza. I gradi dei vigili sono operatore e coordinatore, i gradi che hanno sopra la divisa sono fittizi e cioè gradi “presi in prestito” o da un apparato militare o dalla Polizia di Stato. Per esempio: un “ispettore” dei vigili urbani non “risulta” ufficiale di polizia giudiziaria, ma rimane agente di polizia giudiziaria“. Vedi il link.

Il sindacato Siulp: non siamo più vigili urbani dal 1986

E’ nostro obbligo a riguardo evidenziare che non siamo ex lege vigili urbani dal 1986, tanto in virtù di una legge speciale dello Stato Italiano la 65/86, nel caso di specie e per meglio comprendere e come se chiamassero gli appartenenti alla Polizia di Stato “Guardie di Pubblica sicurezza o Questurini” ma non vogliamo soffermarci su questo. Il questurino in pensione dovrebbe sapere che i “Vigili Urbani” non sono solo la Polizia del Sindaco, per una semplice ragione, le funzioni di Polizia sono comunque svolte per lo Stato Italiano, infatti La Polizia Giudiziaria, Stradale e di Ordine e Sicurezza Pubblica sono regolate dalla Legge e dai codici e prerogative dello Stato Italiano. “I Vigili Urbani” li svolgono tutte al pari delle altre forze di Polizia con il solo vincolo territoriale, ma i colleghi della Polizia di Stato, Carabinieri, gli appartenenti alla Guardia di Finanza questo lo sanno benissimo perché lavorano con noi ed insieme a noi diuturnamente e sanno benissimo che svolgiamo tutti il medesimo compito ed abbiamo tutti lo stesso obiettivo, tutelare la sicurezza e l’ordinato convivere civile delle nostre Comunità.

L’ex collega dovrebbe sapere che i segni distintivi e di grado sono per previsioni statuali demandati alla giurisdizione legislativa regionale e che le attribuzioni della qualità di Agente e Ufficiale di Polizia Giudiziaria, come per la Polizia di Stato, Carabinieri ecc. sono previsti ed individuati dal Codice di Procedura Penale. Adorno Maiani, ispettore capo in pensione scrive:” “Definire Polizia i vigili urbani è un oltraggio ai veri poliziotti in servizio, ai nostri caduti in servizio per mafia, terrorismo, foibe (391 poliziotti uccisi da Tito) e nelle guerre mondiali. La Polizia di Stato ha il più alto contributo di caduti per mafia e terrorismo, con ben 67 poliziotti uccisi negli anni di piombo. I vigili urbani d’Italia sono destinati in primis alla viabilità, agli incidenti stradali, controllo licenze esercizi e abusi edilizi e tutte la faccende comunali. Per quanto riguarda i fatti in oggetto indicato, i vigili urbani sono passibili di denuncia per omissione d’atti ufficio e abuso d’ufficio. Questo per non aver proceduto a redigere almeno il verbale di contravvenzione al veicolo da ore fermo oltre il consentito di ricarica. Buon lavoro. Un caro saluto“. Al pensionato, con tutto il rispetto, vorremmo ricordare che 11 Poliziotti Locali sono stati trucidati mediante fucilazione, dai nazisti, per rappresaglia a Barletta, che anche la Polizia Locale ha caduti in servizio uccisi dalla ‘ndrangheta, dalla mafia e nel corso di operazioni giornaliere come interventi in rapine in corso ecc., che per servizio di contenimento della pandemia ben 37 colleghi sono deceduti per arginare la divulgazione del Covid-19.

Il sindacato Siulp chiede quindi più rispetto…

Tutti gli appartenenti alle forze di Polizia sono deputati, destinati alla viabilità, agli incidenti stradali, controllo licenze esercizi e abusi edilizi, non solo quindi “i Vigili Urbani”, ma per meglio far capire ai lettori quando svolgiamo gli stessi compiti ed in collaborazione come ad esempio: sgomberi, Ordine Pubblico, Controlli della movida, se un “Vigile Urbano” cade o resta mutilato o ferito in servizio, non ha le stesse tutele previdenziali ed assistenziali degli appartenenti alle altre Forze di Polizia. L’ispettore in pensione è andato con la possibilità di riscattare degli anni contributivi, in maniera anticipata, in quiescenza, i “Vigili Urbani” possono andarci a 67 anni e senza la possibilità di avere pensione privilegiata dovuta a causa di servizio senza avere riconosciuto la Categoria usurante e/o gravosa. Infine, vogliamo ricordare e non per piaggeria che ai ruoli di Polizia Locale si accede con il possesso del diploma per gli agenti e con la laurea per gli ispettori o commissari a differenza delle altre forze di Polizia senza avere Università dedicate.Chiediamo quindi rispetto e specialmente da chi ha indossato o indossa una divisa.

TAG: Il sindacato Siulp