La Polizia è una, gli altri sono vigili e devono…

La Polizia è una, gli altri sono vigili. Ci scrive un ispettore in congedo, puntualizzando un po’ di cose sul video qui sotto, in cui raccontiamo di una colonnina occupata da un’auto che ha terminato la ricarica da ore. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

La Polizia è una e non è agli ordini dei sindaci…

“Ho visto il video di un cittadino che chiama i vigili urbani perché deve caricare la vettura elettrica, notando che c’è ne una che da ore e ore è ferma e ha terminato la ricarica. Premetto che i vigili d’Italia NON sono poliziotti, ma leggo che si fa intendere che sul posto interviene la Polizia…. Nel vostro articoloi vigili urbani vengono descritti come Polizia, cosa errata di cui ancora i cittadini non sono a conoscenza. Di Polizia c’è ne unasola ed è la Polizia di Stato, i vigili urbani NON fanno parte delle Forze di Polizia. Sono una forza dell’ordine di un sindaco e hanno un territorio limitato collegato al comune di appartenenza. I gradi dei vigili sono operatore e coordinatore, i gradi che hanno sopra la divisa sono fittizi e cioè gradi “presi in prestito” o da un apparato militare o dalla Polizia di Stato. Per esempio: un “ispettore” dei vigili urbani non “risulta” ufficiale di polizia giudiziaria, ma rimane agente di polizia giudiziaria“.

…e in questo caso avrebbero dovuto multare chi occupava la ricarica

“Definire Polizia i vigili urbani è un oltraggio ai veri poliziotti in servizio, ai nostri caduti in servizio per mafia, terrorismo, foibe (391 poliziotti uccisi da Tito) e nelle guerre mondiali. La Polizia di Stato ha il più alto contributo di caduti per mafia e terrorismo, con ben 67 poliziotti uccisi negli anni di piombo. I vigili urbani d’Italia sono destinati in primis alla viabilità, agli incidenti stradali, controllo licenze esercizi e abusi edilizi e tutte la faccende comunali. Per quanto riguarda i fatti in oggetto indicato, i vigili urbani sono passibili di denuncia per omissione d’atti ufficio e abuso d’ufficio. Questo per non aver proceduto a redigere almeno il verbale di contravvenzione al veicolo da ore fermo oltre il consentito di ricarica. Buon lavoro. Un caro saluto“. Adorno Maiani, Ispettore capo della Polizia di Stato in congedo

La Polizia è una, ma c’è anche quella Locale

Risposta. Massimo rispetto per la Polizia di Stato e per il contributo dato ogni giorno alla vita di questo Paese. Ma non è colpa nostra se quelli che oggi vengono definiti comunemente Vigili Urbani fanno in realtà parte della Polizia Locale dei vari Comuni. Ed è questo il termine che abbiamo utilizzato. Quanto al comportamento dei due “vigili” di Riva del Garda in questione, non è il caso di essere troppo severi. Sono intervenuti in pochi minuti e hanno cercato di capire come risolvere la situazione in una materia ancora poco conosciuta. L’impressione è che avessero anche difficoltà ad accertare se l’auto aveva effettivamente terminato la ricarica da molte ore, come riscontrato nel video da Paolo Mariano. Servono corsi di formazione ad hoc, proprio per le Polizie Locali: se può essere utile, con i nostri esperti, siamo a disposizione per dare una mano.