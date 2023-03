Il referendum di Salvini anti-elettrico non decolla. Nonostante il capo della Lega si sia speso su tutti i media, le firme vanno a rilento : 12.377 a oggi, 6 marzo.

Il referendum di Salvini, un inutile sfoggio di muscoli

Non è ben chiaro a che cosa serva una raccolta di firme come questa. Matteo Salvini è vice-presidente di un governo che si è già pronunciato ufficialmente contro il divieto di vendere auto termiche dal 2035. La palla a questo punto è nelle mani della Germania, il cui voto è decisivo per spostare la decisione finale della UE da una parte o dall’altra. Ma Salvini continua a parlare di “suicidio economico” e del “fallimento di migliaia di aziende italiane“. Nonché di oltre mezzo milione di licenziamenti in tutta Europa e di regalo alla Cina, leader mondiale nelle batterie per auto elettriche. Tutta propaganda, sul tavolo non c’è nulla di concreto da decidere e nessun governo o Parlamento da convincere. E si omette di dire quel che l’Italia rischia se si rifiuta di prendere atto che, 2035 o no, il trend mondiale è di andare verso l’auto elettrica. E che con questi atteggiamenti a livello di governo gli investimenti in nuove fabbriche di auto, batterie e altre componenti legate all’elettrico stanno andando ovunque. Tranne che da noi.

E Urso punta su biofuel e idrogeno, stiamo freschi…

Nel frattempo un altro esponente del governo, il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso continua con le sue esternazioni elettro-scettiche. Nei giorni scorsi ha rilasciato un’intervista al Corriere con una tesi sconcertante, riassunta nel titolo: “La svolta? Biofuel e idrogeno. Così ripartirà la filiale dell’auto“. Ora, si può essere o meno d’accordo sulla fine dei motori termici nel 2035 e noi stessi abbiamo più volte ospitato pareri contrari. Ma pensare che il futuro sia fatto di idrogeno e di biocarburanti è francamente sconcertante. E non si capisce neppure dove sia tutta questa eccellenza italiana in queste alimentazioni alternative di cui parla il ministro. Distributori a idrogeno non ce ne sono, a parte un paio sperimentali, e di auto ancora meno: esistono da anni, nessuno le compra, anzitutto perché non sa dove rifornire. Mentre le prese di corrente sono ovunque. Quanto ai biofuel, è vero che l’Eni ci sta investendo, ma possiamo pensare veramente di puntare su questo? Vogliamo fare il bis del flop del metano?