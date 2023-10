Il lato oscuro delle batterie integrate

Per batterie integrate si intendono batterie, solitamente nel pianale. Le adotta, eda qualche tempo commercializzata anche in Europa. Presentano il vantaggio diperché non necessitano di un proprio contenitore. Ma già hanno suscitato alcune perplessità perché sarebbe difficile accedervi per le leggi ) e potrebbero subire danno significativi anche a seguito di leggi ).

Ma lo studio del team cinese aggiunge un ulteriore elemento di riflessione: come reagiscono allestesso di cui sono parte strutturale? Come i carichi di impatto a bassa velocità influiscono sulle celle agli ioni di litio strutturalmente integrate?In un articolo pubblicato sul Journal of Power Sources , i ricercatori cinesi hanno osservato che le batteriedurante il carico d’impatto transitorio, ma successivamente mantengono la loro funzionalità. Tuttavia i ripetuti “traumi” sembrano provocare un degrado che riduce i loro cicli di carica-scarica, fino a provocarne una.L’analisi delle celle degradate ha poi dimostrato che i materiali attivi e i separatori risultanoe quindi non più in grado di svolgere correttamente la loro funzione elettrochimica.

«La suscettibilità agli impatti durante l’utilizzo rende necessario comprendere il danno e il degrado delle prestazioni di questa struttura composita multifunzionale e il suo comportamento di interazione sotto carichi di impatto per garantire l’integrità strutturale e la sicurezza», hanno concluso gli autori dello studio.

