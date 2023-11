Il kit per la vecchia R5 a 15.900€: la Renault ha annunciato il costo (in Francia) per rendere elettrico uno dei suoi modelli più iconici. A pochi mesi dal lancio del nuovo modello, atteso nel 2024 sotto le cure della nuova divisione Ampere.

Il kit per la vecchia R5, omologato e immatricolato

La Renault assicura che “i kit retrofit 100% elettrici consentono agli appassionati di circolare con le proprie auto da collezione. Unendo piacere di guida, risparmio ed affidabilità“. E che il veicolo potrà disporre di certificati di omologazione ed immatricolazione per circolare ovunque, soprattutto nelle zone a traffico limitato. In particolare il kit retrofit 100% elettrico per la Renault 5 è omologato per le R5 TL e GTL, a 3 e 5 porte (tipo 139700 e 122700). Ė disponibile all’ordine da R-FIT (per ora in Francia) a partire da 15.900 euro IVA inclusa (compresa installazione). Due veicoli retrofittati, una Renault 4 e una Renault 5 saranno esposti al Salone Epoqu’Auto nello stand The Originals Renault – La Collection. La collezione è conservata e gestita da Renault. Sul posto, i visitatori potranno scoprire l’offerta ed effettuare l’ordine.

Batteria da 10,7 kWh per un’autonomia di 80 km

Il kit retrofit 100% elettrico per Twingo sarà, invece, disponibile in un secondo tempo, sempre per il mercato francese.Ma ecco la scheda tecnica del kit retrofit 100% elettrico per la Renault 5:

Mantenimento della trasmissione meccanica originale

meccanica originale Motore sincrono tipo brushless

tipo brushless Batteria al Litio Ferro Fosfato (LiFePo)

(LiFePo) Distribuzione del peso molto simile a quello della versione termica

molto simile a quello della versione termica Autonomia di circa 80 km

di circa 80 km Ricarica completa in 3 e mezza con presa 16A – 220V

completa in 3 e mezza con presa 16A – 220V Indicatore elettronico di ricarica

elettronico di ricarica Pack batteria da 10,7 kWh con una tensione di 105V

da 10,7 kWh con una tensione di 105V Potenza motore 22 KW

22 KW Garanzia 2 anni