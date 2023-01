Retrofit elettrico Renault per R4, R5 e Twingo

Retrofit elettrico Renault per le vecchie R4, R5 e Twingo, in partnership con la società specializzata R-FIT, per ora solo sul mercato francese.

Retrofit elettrico Renault: per la R4 prezzo di €17.900

Di solito la trasformazione viene svolta da aziende esterne, senza l’intervento del costruttore. Renault ha scelto invece di mettere la firma sul retrofit di tre modelli iconici, esponendoli a Rétromobile, la fiera parigina dell’auto d’epoca. Sarà interessante vedere la reazione dei visitatori, in genere appassionati che non vorrebbero che nulla fosse toccato nell’originale. Ma la marca della losanga non sembra curarsene. E fa sapere che “i visitatori potranno scoprire l’offerta e chiedere consigli direttamente in loco. Prima di passare l’ordine del kit di retrofit elettrico 4L sullo stand dell’azienda partner R-FIT“. I prezzi? L’ordine del kit di retrofit per la Renault 4 sarà in vendita anche online dal 1° febbraio sul sito rfitvintage.com a 17.900 euro IVA inclusa. Installazione compresa, esclusi bonus ed incentivi. La batteria installata avrà una capacità piuttosto modesta: 10,7 kWh, per 80 km di autonomia, tale da garantire solo spostamenti in città e dintorni.

La conversione con certificato di ri-omologazione

La Renault ricorda che “il retrofit consiste nell’eliminare motore termico e il serbatoio, sostituendoli con un motore elettrico e una batteria… Avendo superato con successo i vari test di omologazione dell’UTAC, questa conversione vanta un livello di sicurezza conforme agli standard di mercato”. La trasformazione permette anche di contare in Francia su contributi nazionali e regionali (in funzione del reddito e delle regioni). E di ridurre i costi di manutenzione. “Dopo aver sottoposto il veicolo a retrofit“, assicura la Renault, “il proprietario può circolare tranquillamente, in quanto sarà dotato di certificati di omologazione e immatricolazione. Da cui risulta, come fonte energetica, l’elettricità (EL) invece della benzina (ES)”. “Siamo entusiasti all’idea di lanciare i kit di retrofit elettrico”, spiega Hugues Portron, Direttore di The Originals Renault. “Permetteranno sia agli appassionati che tengono alla propria auto, sia alle giovani generazioni, di circolare per le strade francesi sulle nostre iconiche R4, R5 e Twingo”.