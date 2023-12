Il governo sovranista si lascia scappare la Panda

Restano con un palmo di naso Napoli e anche la Regione Piemonte , che voleva portare la nuova Panda a Torino Il governatore Alberto Cirio sperava di allargare uno spettro produttivo che al momento a Mirafiori comprende solo la 500e (ora venduta anche negli Stati Uniti ) e la Maserati . Per Pomigliano la magra consolazione di produrre la Panda a benzina, anche nella versione mild hybrid, per altri tre anni, fino a l 2026. Inutile dire che i sindacati dei metalmeccanici sono sul piede di guerra, chiedendo che cosa sostituirà un modelli importante come la Panda. Ma forse qualche domandina dovrebbero porla a un governo che si è auto-escluso dal risiko europeo in atto per aggiudicarsi la produzione dei nuovi modelli elettrici. Il Corriere avanza l’ipotesi che nello stabilimento campano possa essere prodotta la cosiddetta Pandina , anche elettrica, di segmento A.

In omaggio alla moda di questi anni, la Nuova Panda elettrica costruita a Kragujevac, sarà un crossover di segmento B. Dovrebbe essere svelato l’11 luglio 2024 in occasione dei 125 anni dalla nascita del marchio Fiat. Si parla di una produzione annua, a partire da aprile, con volumi da 120-150 mila auto l’anno, circa il doppio dei volumi attuali della 500 elettrica. Secondo il Corriere, “con ogni probabilità Kragujevac non sarà l’unico stabilimento a produrre la Panda. Dovrebbero entrare in azione anche le fabbriche in Marocco e Brasile“. Il che suona come ulteriore beffa per il sistema produttivo italiano.